AUTO E MOTO D’EPOCA 2025 accende i motori a Bologna

  • Ottobre 23, 2025
(Adnkronos) – E' stata innaugurata oggi la prestigiosa 42ª edizione di Auto e Moto d’Epoca che si conferma il più importante salone europeo dedicato al motorismo storico. “Auto e Moto d’Epoca non è solo una fiera, ma il luogo dove passato e futuro dei motori si incontrano – dichiara Mario Carlo Baccaglini, Presidente Intermeeting – a BolognaFiere celebriamo ogni anno la passione per il Classic, tra collezionisti, musei e grandi marchi. L’edizione 2025 conferma questa identità, con una mostra speciale dedicata ai 75 anni della Formula 1, con 30 monoposto originali per la prima volta insieme, e un’esposizione esclusiva firmata Honda. È un viaggio tra tecnica, stile e storia, ma anche uno sguardo sul domani. Qui, il motorismo storico non è nostalgia: è cultura viva, condivisa da una comunità internazionale in continua crescita. Il nostro impegno è continuare a costruire un’esperienza unica, capace di emozionare, coinvolgere e ispirare ogni generazione.”
  La manifestazione durerà dal 23 al 26 ottobre 2025 a Bologna prendendo ben 235.000 metri quadrati, 14 padiglioni e 4 percorsi tematici. Auto e Moto d’Epoca 2025 è un vero e proprio viaggio nella storia e nell’eccellenza del motorismo mondiale, tra rarità inedite, collezioni internazionali, grandi nomi dell’industria e club storici. Tra le vetture d'eccellenza la monoposto Mercedes W-196R. Si tratta di una delle 15 mai costruite e l’unica rimasta interamente originale. La sua prima vittoria coincise con l’esordio nel Gran Premio di Francia a Reims, nel 1954, con Juan Manuel Fangio e Karl Kling al 1° e 2° posto. Al volante della W196 R Fangio siaggiudicò il titolo mondiale negli anni 1954 e 1955.  Prodotta in quindici esemplari la versione coupe è stata venduta recentemente a più di 130 milioni di Euro. 
