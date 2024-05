Reunion di ex studenti Severi, la preside Figliolia: “Lodevole iniziativa benefica”

“La notizia dell’ iniziativa benefica “For Severi“, organizzata dagli ex studenti “Severini”, ha avuto grande eco sugli organi di stampa.

Essa ha l’intento di raccogliere e devolvere il ricavato alla scuola che mi onoro dirigere; si prefigge di costituire un fondo solidale per le studentesse e gli studenti in difficoltà. Pertanto desidero, con questo mio intervento, ringraziare di cuore e anticipatamente gli organizzatori della lodevole iniziativa, che il nostro liceo ha accolto con grande favore.

Tale evento, tra l’altro si inserisce in un momento molto particolare, poiché molte famiglie vivono una situazione difficile e si trovano in serie e precarie situazioni economiche. Del resto, nella mia qualità di Presidente della Commissione consiliare alle Politiche sociali, quotidianamente tocca constatare quanto siano grossi i problemi delle famiglie e dei giovani. Per cui

Il gesto di solidarietà messo in atto dagli studenti del passato apre nuove speranze per il futuro e si coniuga ottimamente con la voglia di stare insieme e ripercorrere la storia del Liceo di cui appunto sono Dirigente.

Ciò che abbiamo non è scontato, bisogna preservarlo e il miglior modo di farlo è mantenendo vivo il sentimento di solidarietà. A nessuno sfugge l’importanza, oggi più di prima, di gesti di generosità in un mondo in cui si è sempre più interconnessi con chi è lontano ma poco con il prossimo.

Insomma, sono davvero felice di constatare come il “Severi” abbia formato non solo ottimi professionisti e persone valide dal punto di vista lavorativo, ma anche e soprattutto uomini e donne dagli alti valori umani e sociali, che incarnano con convinzione e autorevolezza i principi di solidarietà e altruismo presenti nella Costituzione.

Gli studenti di un tempo hanno dato una grande lezione, di cui noi “Severini” siamo orgogliosi.

Evviva la Comunità passata presente e futura del “Nostro” Severi !“.

E’ quanto ha scritto, in un comunicato stampa, Barbara Figliolia, dirigente scolastica del Liceo Severi di Salerno.