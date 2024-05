Campi Flegrei: P. De Luca, governo riferisca su piani intervento

“Continua uno sciame sismico molto importante ai Campi Flegrei e ieri sera con la scossa più forte registrata negli ultimi 40 anni è stata una notte di paura con migliaia di persone in strada. La preoccupazione è seria e il livello di allerta sempre più alto. Tutte le istituzioni competenti stanno lavorando con attenzione e massima collaborazione. È necessario però che il governo venga a riferire quanto prima in Parlamento affinché faccia piena chiarezza sui piani di intervento che sta approntando e predisponendo, anche tramite la Protezione civile, a tutela della salute e dell’incolumità della popolazione nonché per il pieno sostegno e l’assistenza dei cittadini sfollati. Così il deputato del Pd Piero De Luca.