Salerno Pulita, centri mobili di raccolta e riuso: 1000 utenti in più nei primi 5 mesi

Nei primi cinque mesi dell’anno, i Centri Mobili di Raccolta e Riuso di Salerno Pulita hanno registrato una partecipazione in costante crescita, confermandosi come uno dei servizi più apprezzati dai cittadini per il conferimento corretto dei materiali e per il ritiro gratuito dei kit della raccolta differenziata.

Da gennaio a maggio, le 19 tappe programmate nei quartieri della città hanno visto la partecipazione di oltre 6.000 cittadini, con un incremento di 1.000 presenze in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato che testimonia un’adesione sempre più convinta alle buone pratiche ambientali e alla collaborazione tra comunità e azienda.

Il Centro Mobile consente di conferire in modo semplice e immediato materiali come tessili, piccoli RAEE, oli vegetali esausti, batterie, farmaci e allo stesso tempo promuove il riuso consapevole e la riduzione degli sprechi. Durante ogni tappa, i residenti possono inoltre ritirare gratis i sacchi per la carta e le buste per la raccolta differenziata di multimateriale e non differenziabile, contribuendo a mantenere comportamenti corretti e uniformi nei quartieri.

Accanto al bilancio operativo, Salerno Pulita esprime particolare soddisfazione anche per il bilancio del riuso solidale: grazie alla collaborazione con diverse associazioni, i cittadini hanno potuto consegnare prodotti e materiali in buono stato che, anziché essere smaltiti, vengono destinati a finalità sociali e solidali. Un circuito virtuoso che unisce sostenibilità ambientale e sostegno alla comunità.

Ha funzionato molto bene anche l’integrazione con altre realtà della società civile: in alcune tappe sono stati presenti i ragazzi di Paper Boy, che hanno documentato le attività; la cooperativa Il Villaggio di Esteban, che ha promosso i propri servizi; gli studenti del Santa Caterina-Amendola, coinvolti attivamente nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, la collaborazione con la Centrale del latte che attraverso omaggi dei suoi prodotti ha aiutato a diffondere alcune buone regole sullo smaltimento di materiali. Una partecipazione trasversale che ha arricchito il servizio e rafforzato il legame con il territorio. Nel pomeriggio, a concludere questo ciclo di collaborazioni, anche un’iniziativa con Impronte poetiche all’evento conclusivo di Porto di Parole.

Tra le attività straordinarie del periodo rientra anche la raccolta di libri finalizzata alla realizzazione del grande flash mob della Paper Week in Piazza della Libertà, un’iniziativa che ha trasformato la piazza in una scenografia simbolica dedicata alla promozione del corretto smaltimento di carta e cartone.

Con la giornata odierna si conclude la sessione gennaio–maggio: i Centri Mobili torneranno a settembre con un nuovo calendario nei quartieri. Il kit di buste gratuite potrà essere ritirato presso i centri di raccolta fissi Arechi e Fratte, aperti dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18.

“Il risultato dei primi mesi dell’anno conferma che quando i servizi sono vicini alle persone, la risposta è immediata e positiva – sottolinea l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet – Il Centro Mobile è uno strumento che semplifica la vita quotidiana e rafforza il senso di responsabilità condivisa verso la città”.