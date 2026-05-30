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Capaccio. due giovani muoiono in un incidente in scooter

  • Maggio 30, 2026
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Capaccio. due giovani muoiono in un incidente in scooter

Due giovani residenti a Castellabate hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato in un violento incidente stradale avvenuto a Capaccio Paestum, in località Laura, lungo via Poseidonia. Le vittime sono O.D.G., 27 anni, originario di San Marco di Castellabate, e C.V., 39 anni, nato a Catania ma da tempo residente nello stesso comune cilentano.

Lo schianto fatale

I due stavano viaggiando a bordo di uno scooter Honda SH di colore nero quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha perso il controllo finendo violentemente contro il muro di recinzione di una villetta privata che si affaccia sulla carreggiata, già particolarmente stretta in quel tratto.

L’impatto è stato di una violenza tale da sbalzare entrambi i centauri sull’asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per i due non c’era ormai nulla da fare: entrambi sono morti sul colpo.

I rilievi dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli e della Stazione di Capaccio Scalo, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Le indagini sono in corso.

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