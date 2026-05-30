Morra (Anci Campania) Solidarietà al sindaco di Quarto

“Esprimo, a nome dell’Anci Campania e di tutti i sindaci della nostra regione, la più convinta solidarietà e vicinanza al sindaco di Quarto, Antonio Sabino, fatto oggetto di gravi e inaccettabili messaggi intimidatori dopo l’abbattimento dell’ex cementificio confiscato alla camorra e destinato a diventare un bene al servizio della comunità”. Lo dice Francesco Morra, presidente Anci Campania. “Le minacce e gli attacchi rivolti a un sindaco impegnato nel recupero e nella valorizzazione dei beni confiscati colpiscono l’intera comunità delle autonomie locali e rappresentano – spiega – un tentativo di intimidire chi ogni giorno opera per affermare la legalità e trasparenza. I sindaci sono il primo presidio istituzionale sui territori e svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dei valori democratici e nel contrasto a ogni forma di criminalità organizzata. Per questo motivo nessun amministratore deve essere lasciato solo”. “Ad Antonio Sabino – sottolinea – va il nostro sostegno pieno e convinto. Siamo certi che continuerà, insieme alla sua amministrazione, nel percorso di restituzione alla collettività di spazi e opportunità sottratti alla camorra. La risposta alle intimidazioni deve essere ancora più impegno”.
Post Recenti
- Precipita su sentiero degli Dei, morta escursionista di 75 ann
- Il vietrese Alfonso Giannella riconfermato nel direttivo nazionale “I Borghi più belli d’Italia”
- Pallanuoto, Circolo Nautico Salerno: è Serie A2
- Sangiuliano: Cpr, bene Fico con il Governo
- Iannicelli sbarca su Mediaset Infinity con Meravigliosa Italia
Categorie
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco