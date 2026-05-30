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Morra (Anci Campania) Solidarietà al sindaco di Quarto

  • Maggio 30, 2026
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Morra (Anci Campania) Solidarietà al sindaco di Quarto

“Esprimo, a nome dell’Anci Campania e di tutti i sindaci della nostra regione, la più convinta solidarietà e vicinanza al sindaco di Quarto, Antonio Sabino, fatto oggetto di gravi e inaccettabili messaggi intimidatori dopo l’abbattimento dell’ex cementificio confiscato alla camorra e destinato a diventare un bene al servizio della comunità”. Lo dice Francesco Morra, presidente Anci Campania. “Le minacce e gli attacchi rivolti a un sindaco impegnato nel recupero e nella valorizzazione dei beni confiscati colpiscono l’intera comunità delle autonomie locali e rappresentano – spiega – un tentativo di intimidire chi ogni giorno opera per affermare la legalità e trasparenza. I sindaci sono il primo presidio istituzionale sui territori e svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dei valori democratici e nel contrasto a ogni forma di criminalità organizzata. Per questo motivo nessun amministratore deve essere lasciato solo”. “Ad Antonio Sabino – sottolinea – va il nostro sostegno pieno e convinto. Siamo certi che continuerà, insieme alla sua amministrazione, nel percorso di restituzione alla collettività di spazi e opportunità sottratti alla camorra. La risposta alle intimidazioni deve essere ancora più impegno”.

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