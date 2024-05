De Luca: nessun danno in ospedali Napoli e Pozzuoli

“Per quanto riguarda le strutture sanitarie non abbiamo problemi, né a Pozzuoli, né all’ospedale San Paolo di Napoli. Questa mattina eravamo impegnati a fare un controllo in due residenze sanitarie assistite per anziani che sono collocate quasi vicino alla Solfatara per garantire che non ci siano danni strutturali”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando dello sciame bradisismico dei Campi Flegrei.