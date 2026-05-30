Fico, ‘contrari al Cpr ma non andremo allo scontro col Governo’

La Regione Campania è in disaccordo con la realizzazione del Cpr a Castel Volturno, ma non vogliamo andare al contrasto con il Governo, anzi vogliamo far comprendere al Ministro le nostre ragioni, che sono valide, e sono sicuro che potrà capirle”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Roberto Fico a Castel Volturno (Caserta), dove ha preso parte presso il Centro per migranti della Caritas “Fernandes” ad un’assemblea pubblica organizzata dalla rete di associazioni che ha firmato l’appello “No ai CPR né a Castel Volturno né altrove”. Presente anche il Vescovo delle Diocesi di Caserta e Capua Pietro Lagnese, che sin da subito ha manifestato una posizione contraria alla realizzazione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio in un territorio dove si registra una fortissima pressione migratoria; già diverse le manifestazioni contro il Cpr che hanno coinvolto anche parrocchie di Castel Volturno. Per Fico “il Cpr diventa di fatto un centro di detenzione che non porta a nessun risultato, e soprattutto i territori dove i Cpr insistono diventano ancora più problematici. Castel Volturno – aggiunge – non ha bisogno del Cpr, ma di grandi incentivi, progetti di rigenerazione urbana, di ripristino della linea di costa e di abbattimenti di ciò che è abusivo”. “L’immigrazione è un’opportunità per il nostro Paese, specie in questo periodo di forte denatalità, e deve essere gestita e accompagnata attraverso progetti di inclusione e integrazione. Il Governo sbaglia a pensare che il Cpr sia un’opportunità”, ha concluso Fico.
Post Recenti
- Precipita su sentiero degli Dei, morta escursionista di 75 ann
- Il vietrese Alfonso Giannella riconfermato nel direttivo nazionale “I Borghi più belli d’Italia”
- Pallanuoto, Circolo Nautico Salerno: è Serie A2
- Sangiuliano: Cpr, bene Fico con il Governo
- Iannicelli sbarca su Mediaset Infinity con Meravigliosa Italia
Categorie
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco