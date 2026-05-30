Fico, ‘contrari al Cpr ma non andremo allo scontro col Governo’

La Regione Campania è in disaccordo con la realizzazione del Cpr a Castel Volturno, ma non vogliamo andare al contrasto con il Governo, anzi vogliamo far comprendere al Ministro le nostre ragioni, che sono valide, e sono sicuro che potrà capirle”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Roberto Fico a Castel Volturno (Caserta), dove ha preso parte presso il Centro per migranti della Caritas “Fernandes” ad un’assemblea pubblica organizzata dalla rete di associazioni che ha firmato l’appello “No ai CPR né a Castel Volturno né altrove”. Presente anche il Vescovo delle Diocesi di Caserta e Capua Pietro Lagnese, che sin da subito ha manifestato una posizione contraria alla realizzazione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio in un territorio dove si registra una fortissima pressione migratoria; già diverse le manifestazioni contro il Cpr che hanno coinvolto anche parrocchie di Castel Volturno. Per Fico “il Cpr diventa di fatto un centro di detenzione che non porta a nessun risultato, e soprattutto i territori dove i Cpr insistono diventano ancora più problematici. Castel Volturno – aggiunge – non ha bisogno del Cpr, ma di grandi incentivi, progetti di rigenerazione urbana, di ripristino della linea di costa e di abbattimenti di ciò che è abusivo”. “L’immigrazione è un’opportunità per il nostro Paese, specie in questo periodo di forte denatalità, e deve essere gestita e accompagnata attraverso progetti di inclusione e integrazione. Il Governo sbaglia a pensare che il Cpr sia un’opportunità”, ha concluso Fico.