Protagonista il Centro C.O.S. di Salerno

di Raffaele Rosa

SALERNO – Si è concluso il percorso campano per la Giornata Mondiale della Vista, promossa in Italia dalla Fondazione IAPB Italia ETS. Dopo la conferenza stampa di presentazione dello scorso 8 ottobre presso la Sala Marcello Torre della Provincia di Salerno, le iniziative sono entrate nella loro fase operativa con le visite gratuite del 14 ottobre. È tempo di un bilancio complessivo, che registra risultati concreti e grande partecipazione. In Campania, l’UICI ha garantito una presenza unitaria con le 5 Sezioni territoriali simultaneamente impegnate in iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio. In questo quadro di forte coesione regionale, ha assunto particolare rilievo il percorso di Salerno. L’INDIRIZZO STRATEGICO CHE HA GUIDATO L’INTERO PERCORSO: IL PRESIDENTE DI UICI CAMPANIA PROF. PIETRO PISCITELLI Decisivo per l’intero percorso regionale è stato l’indirizzo strategico impresso dal Presidente di UICI Campania, Prof. Pietro Piscitelli. Fin dalla conferenza stampa dell’8 ottobre, il Prof. Pietro Piscitelli ha delineato con grande competenza, visione strategica e lungimiranza la linea che UICI Campania persegue con determinazione: rendere la prevenzione della cecità e dell’ipovisione un diritto esigibile, diffuso e prossimo ai cittadini, attraverso una rete solida e strutturata tra Sede Regionale, Sezioni territoriali, Istituzioni e la Fondazione IAPB Italia ETS. Il suo indirizzo, improntato a riconosciuta autorevolezza, equilibrio e spessore istituzionale e scientifico, ha conferito all’iniziativa salernitana e all’intero cartellone campano il valore di un disegno regionale organico, guidato con esemplare capacità di sintesi e di governo. Un percorso, quello salernitano, pienamente condiviso con le Sezioni territoriali consorelle, a conferma di quell’unità regionale che ha rappresentato il tratto distintivo di questa edizione della Giornata Mondiale della Vista. UN FATTO CONCRETO PER LA CITTÀ: LA CONVENZIONE TRA UICI SALERNO E COMUNE DI SALERNO PER IL CENTRO C.O.S. Dalla visione strategica ai risultati concreti per la comunità. L’8 ottobre, a margine della conferenza stampa, è stata siglata la convenzione tra UICI Salerno e il Comune di Salerno, per l’annualità 2026/2027, a favore del Centro di Consulenza Oculistica Sociale – C.O.S. di Salerno. Un accordo di rilevante valenza sociale che consentirà ai cittadini residenti nel Comune di Salerno in condizione di fragilità economica di accedere a prestazioni oculistiche gratuite o a costi estremamente calmierati, trasformando il principio di prevenzione in un atto concreto di tutela della dignità e del diritto alla salute. L’ECCELLENZA SCIENTIFICA DI IAPB ITALIA E DEL C.O.S. DI SALERNO Il cuore scientifico delle Giornate è stato assicurato dalla consolidata professionalità della Fondazione IAPB Italia ETS e del suo presidio territoriale di eccellenza, il Centro C.O.S. di Salerno. Protagonisti di un contributo di assoluto spessore il Dott. Francesco Scozia, oculista, Direttore del Centro C.O.S. UICI Salerno e Responsabile IAPB Italia per la Provincia di Salerno, e il Dott. Francesco Bavosa, ortottista. Due professionisti di grande esperienza e stimati punti di riferimento per la prevenzione oculistica sul territorio salernitano, che con il loro quotidiano impegno qualificano l’azione della Fondazione IAPB Italia ETS e della sua articolazione sul territorio provinciale, recandovi lustro e valore aggiunto. La loro relazione sulla degenerazione maculare – prevenzione, diagnosi precoce e nuove prospettive terapeutiche – ha rappresentato un momento di alta divulgazione scientifica, particolarmente apprezzato dal pubblico presente. DALLA TEORIA ALLA PRATICA: IL SUCCESSO DELLE VISITE DEL 14 OTTOBRE Elemento distintivo del percorso campano è stata la capacità di tradurre immediatamente l’annuncio in servizio concreto. Come da programma condiviso dalla Sede Regionale con le Sezioni territoriali, il 14 ottobre presso il Centro C.O.S. UICI di Salerno si sono tenute le visite oculistiche gratuite di prevenzione. Le prestazioni, eseguite dal Dott. Scozia e dal Dott. Bavosa dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, hanno registrato una buona partecipazione di cittadini. Nel corso delle visite sono emersi casi meritevoli di ulteriori approfondimenti clinici, prontamente presi in carico per il percorso più appropriato. Un dato che conferma, da solo, quanto possa essere decisivo un controllo tempestivo. CONCLUSIONI Il bilancio dell’esperienza salernitana, inserita nel più ampio percorso regionale, dimostra che quando la Sede Regionale di UICI Campania, sotto la costante guida di un Presidente propositivo e competente come il Prof. Pietro Piscitelli, la Fondazione IAPB Italia ETS, le Sezioni territoriali consorelle e le Istituzioni operano in piena sinergia, si producono buone pratiche che diventano patrimonio per l’intera collettività.