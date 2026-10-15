Salernitana, servono risposte con la Scafatese

di Marco De Martino

SALERNO – La sfida con la Scafatese si avvicina e la Salernitana cerca risposte sul campo, tra possibili novità tattiche e segnali incoraggianti dall’infermeria. Sabato alle 17:30, allo stadio Arechi, i granata saranno chiamati a una prova delicata, in un derby che potrebbe pesare molto più dei tre punti in palio. Serse Cosmi prepara le contromosse per presentare una squadra capace di cambiare passo e lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane. La notizia più importante arriva da Malik Djibril, che ieri ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni. Un primo passo verso il recupero in vista dell’appuntamento con i canarini, anche se le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni. Ha lavorato a parte Jonas Heinz, mentre Ismail Achik ha svolto lavoro in palestra e terapie. La seduta mattutina al centro sportivo Mary Rosy si è aperta con un’attivazione tecnica, per poi proseguire con esercitazioni prevalentemente tattiche. La preparazione continuerà questa mattina alle 10:30, ancora al Mary Rosy, con Cosmi intenzionato a sciogliere i dubbi sull’assetto da utilizzare contro la Scafatese.Proprio il sistema di gioco potrebbe rappresentare una delle principali novità. Nelle seconde frazioni delle gare contro Bari e Casarano, il 3-4-2-1 ha offerto indicazioni interessanti e il tecnico potrebbe decidere di riproporlo dall’inizio. Una scelta che segnerebbe un cambio di prospettiva rispetto alla consueta ricerca dell’equilibrio, privilegiando una maggiore spinta offensiva. In caso di passaggio al nuovo modulo, uno tra Vitale e de Boer potrebbe accomodarsi in panchina. Djamanca sarebbe invece candidato ad affiancare l’inamovibile D’Ursi sulla trequarti, alle spalle di uno tra La Gumina e Lescano. Soluzioni ancora da verificare, ma che testimoniano la volontà di trovare nuove risorse per superare l’ostacolo Scafatese. All’Arechi serviranno intensità, concretezza e personalità. Per la Salernitana è arrivato il momento di dare un segnale: il derby può diventare una tappa decisiva per rilanciare ambizioni e fiducia.