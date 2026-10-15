Nedo Nadi, doppietta agli Interregionali

SALERNO – Un successo che vale doppio, tante indica- zioni positive e la consape- volezza che il percorso di crescita è ancora tutto da co- struire. Il Club Scherma Nedo Nadi Salerno torna dal Campionato Interregionale di scherma, disputato a Rende (Cosenza) il 9 e 10 ot- tobre, con risultati incorag- gianti e una splendida affermazione nella spada femminile, categoria Bam- bine, riservata alle atlete nate nel 2016. A prendersi la scena sono state Francesca Romano e Aurora Di Nicola, entrambe alla prima gara agonistica della loro carriera. Francesca ha conquistato il primo posto con una prestazione impeccabile, chiudendo con un en plein di vittorie sia nella fase a gironi sia nelle eliminazioni dirette. Nei se- dicesimi di finale ha supe- rato la compagna di società Giorgia Esposito con il pun- teggio di 10-9, in un assalto combattuto fino all’ultima stoccata. In semifinale, poi, ha affrontato un’altra atleta della Nedo Nadi, Aurora Di Nicola, conquistando l’ac- cesso alla finale e alla suc- cessiva vittoria della competizione. Merita una menzione spe-

ciale anche il percorso di Au- rora, che ha chiuso la gara sul terzo gradino del podio. Dopo una fase a gironi tut- t’altro che semplice, nella quale ha ottenuto tre vittorie in cinque assalti, la giovane spadista ha saputo reagire con determinazione nelle eliminazioni dirette. Agli ot- tavi di finale ha firmato una

vittoria di grande valore con- tro la numero due del tabel- lone, l’atleta napoletana Siani A., imponendosi per 10-8. Un risultato che testi- monia carattere e capacità di affrontare con personalità avversarie di livello, qualità importanti per un’esor- diente così giovane. Sempre nella prima giornata di gare, nella categoria Ra- gazze-Allieve, si sono messe in evidenza Gabriella Lauro e Annamaria Scapaticci, en- trambe fermatesi a un passo dall’accesso alla finale a otto. Per Agata Cappetta, Claudia Polverino e Sofia Acocella, invece, l’emozione ha inciso sul rendimento, senza tutta- via cancellare l’importanza dell’esperienza maturata in pedana. Nella categoria Juniores ma- schile, buona ma non del tutto soddisfacente la prova di Andrea Acocella, che ha mancatol’accessoallafinale a otto per una sola stoccata. Una prestazione che lascia

spazio al rammarico, ma anche alla fiducia in vista dei prossimi appuntamenti sta- gionali. Nella seconda giornata, Ismael Granata e Gabriele Muscariello hanno offerto una buona prova, ferman- dosineisedicesimidifinale. Da sottolineare anche la pre- stazione di Mattia Luigi D’Agostino, protagonista di una gara molto positiva e ar- rivato a un passo dalla finale a otto, sfumata con il pun- teggio di 15-14. Nella spada femminile Juniores, Maria- rosaria Curci ha sfiorato l’in- gresso tra le prime otto, pagando a sua volta un po’ di emozione in un momento decisivo della competizione. Indicazioni positive sono ar- rivate anche dalla gara pro- mozionale, nella quale Francesca Castellano, an- cora troppo giovane per par- tecipare alla competizione agonistica,hadimostratoot- time qualità conquistando otto vittorie in dieci assalti