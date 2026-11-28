Questa sera, al Teatro Verdi di Salerno, alle ore 21, la cantante, ospite della Rassegna Musica d’Artista, firmata da Antonio Marzullo, con questo nuovo progetto nato in occasione del trentennale del testamento sonoro di Faber

Di Olga Chieffi

Più che una semplice operazione celebrativa o un esercizio di nostalgia ben confezionata, Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, un concerto attesissimo alle ore 21, sul palcoscenico del Teatro Verdi di Salerno, un felice ritorno a Musica d’Artista, che si configura come un attraversamento critico, musicale ed emotivo dentro una delle linee di faglia più nobili e decisive della canzone d’autore italiana, restituita attraverso la voce e la presenza scenica di un’interprete che, da quei due autori ha assorbito nel tempo postura espressiva, misura drammatica e rigore poetico. L’occasione è il trentennale di Anime Salve, il capolavoro pubblicato nel 1996 e insignito della Targa Tenco in cui Ivano Fossati e Fabrizio De André fusero le rispettive scritture in un testamento sonoro, filosofico e civile di rara compattezza, costruito attorno al tema della solitudine intesa come spazio di libertà individuale, difesa delle minoranze e sguardo lucido sulle fragilità dell’umano. Nel riprendere oggi le pagine cardine di quell’album accanto ai classici dei due maestri, già profondamente sedimentati nel proprio percorso e a nuove riletture pensate espressamente per la dimensione teatrale e dal vivo, con una band composta da Max Rosati alle chitarre, Pierpaolo Ranieri al basso, Diego Corradin alla batteria, Sebastiano Burgio a pianoforte, fisarmonica e tastiere, Carmelo Maria Colajanni ai fiati, Denise Di Maria e Teresa Corrado, con gli archi dell’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura. Fiorella Mannoia compie un’operazione che va ben oltre il tributo, trasformando la fedeltà al repertorio in un atto interpretativo autonomo e necessario, capace di interrogare il presente senza tradire la lettera né lo spirito originario dei brani. Per comprendere la portata artistica di questo progetto occorre infatti ricordare quanto il legame tra Mannoia, De André e Fossati non sia mai stato episodico o puramente esecutivo, bensì il frutto di una lunga consonanza elettiva: con il cantautore genovese, autore per lei di pagine fondamentali come I treni a vapore, Le notti di maggio e Lunaspina, la cantante romana ha condiviso per decenni una precisa idea di scrittura musicale in cui la parola non cerca mai l’effetto facile ma scava nelle pieghe dell’esistenza con tensione ritmica e pudore sentimentale, mentre con Faber il rapporto si è consolidato nella pratica quotidiana di un’etica del canto che rifiuta ogni compiacimento melodrammatico per farsi voce narrante, empatica e mai giudicante. È proprio questa doppia eredità a rendere così credibile il confronto diretto con il mondo di Anime Salve, un disco che già trent’anni fa rappresentava un unicum nella discografia italiana per la sua capacità di coniugare ricerca timbrica, apertura alle sonorità del Mediterraneo e del Sud del mondo e una scrittura letteraria densissima, sospesa tra lirismo e invettiva civile. Sul palco del Teatro Verdi, la scaletta diventa così una mappa ragionata in cui le trame acustiche, percussive e orchestrali sostengono un racconto continuo: dalle geometrie inquiete e luminose di brani simbolo come Anime salve, Khorakhané (A forza di essere vento), Prinçesa e Dolcenera, fino alle incursioni nel repertorio storico di entrambi gli autori, dove titoli come Bocca di Rosa, Il pescatore, La canzone di Marinella o Creuza de mä dialogano idealmente con l’urgenza poetica e musicale di La musica che gira intorno, Una notte in Italia e C’è tempo. In questo intreccio di rimandi, la cifra stilistica di Mannoia emerge nel lavoro per sottrazione e nella straordinaria aderenza al peso specifico di ogni sillaba: la sua vocalità scura, calda e scolpita non sovrasta mai l’architettura armonica dei pezzi, ma ne illumina i chiaroscuri, restituendo tanto l’asciutta tensione ritmica e l’irrequietezza armonica tipiche di Fossati quanto la pietas laica, l’ironia amara e la vertigine poetica di De André. Non si tratta dunque di imitare due timbri inimitabili, né di musealizzare un repertorio consegnato ai libri di storia della musica, bensì di riattivarlo nella dimensione fisica e condivisa del teatro, dove ogni verso torna a risuonare come parola viva e necessaria. A trent’anni dalla sua uscita, Anime Salve conserva intatta la propria forza profetica proprio perché parla di confini, identità plurali, marginalità e dignità umana con una profondità che la musica leggera contemporanea fatica spesso a raggiungere, e l’appuntamento salernitano del Teatro Verdi offre al pubblico l’opportunità rara di misurare quanto quella lezione sia ancora fertile quando incontra un’interprete capace di farsi tramite autentico tra memoria storica, rigore musicale e coscienza civile.