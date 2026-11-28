Scafati/Pompei. Fu lui per i giudici ad appiccare il fuoco ad agosto dello scorso anno tra Scafati e Pompei, in traversa Spinelli, con nube nera visibilissima a chilometri. Quattro anni di reclusione incassati dal 50enne A. T. come deciso dal collegio della prima sezione penale del Tribunale di Torre Annunziata (presidente De Simone) al termine del primo del processo ordinario con l’accusa di incendio doloso. Due le parti civili (marito e moglie) che dovranno essere risarcite in separata sede, alle quali è stato restituito con decreto di dissequestro il terreno oggetto del devastante rogo. L’autore di quel gesto, un dipendente di un distributore di carburante ubicato nelle vicinanze, era stato arrestato qualche mese fa e secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, fu lui ad aver cagionato l’incendio che il 6 agosto 2025 interessò un’area di circa 3.640 metri quadrati coinvolgendo 13 capannoni adibiti allo stoccaggio di scarti di lavorazione tessile (dovranno ora essere smaltite a spese dell’imputato). All’interno delle strutture, come già emerso all’epoca dei fatti, erano accumulati ingenti quantitativi di rifiuti tessili (causa del rogo) in gran parte già sottoposti a sequestro giudiziario. Quel caldo pomeriggio le fiamme si svilupparono rapidamente all’interno di uno dei depositi sprigionando una densa nube di fumo nero, ritenuta compatibile con la combustione di materiale plastico e tessile. La colonna di fumo fu chiaramente visibile anche dai comuni limitrofi, generando forte allarme tra i residenti e preoccupazione per le possibili ricadute ambientali. A causa delle temperature elevatissime, che rendevano difficoltoso l’avvicinamento al sito, fu necessario l’intervento di una pluralità di squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti anche dai distaccamenti di Castellammare di Stabia e Torre del Greco, con l’ausilio di autobotti e mezzi speciali. Le fiamme, alimentate dalla grande quantità di materiale combustibile, furono definitivamente domate solo il 14 agosto 2025, dopo giorni di lavoro ininterrotto. Subito dopo il primo intervento, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha avviato un’articolata attività investigativa. L’indagine, coordinata direttamente dai magistrati con delega alla polizia giudiziaria, si era basata sull’acquisizione e l’analisi delle immagini di diversi sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, oltre che su una complessa attività tecnica di monitoraggio. Accertamenti che avrebbero consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato A.T. ritenuti sufficienti per l’adozione della misura cautelare della custodia in carcere. Ora invece è arrivata la condanna di primo grado a 4 anni di reclusione come stabilito dal collegio di giudici della cittadella giudiziaria oplontina. Dopo le motivazioni (60 giorni) l’imputato potrà presentare ricorso in Appello.