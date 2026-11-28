Prosegue la rassegna Dissonanzen al Monastero delle Trentatrè, stasera, alle ore 20,30, Nell’Antico Refettorio Arianna Sannino in quintetto esplorerà l’intreccio tra cronaca storica e trasfigurazione immaginaria nei testi nati dal sodalizio torinese con Liberovici

Di Olga Chieffi

Oggi, con inizio alle ore 20,30, gli spazi suggestivi della Sala Maria Lorenza Longo, incastonata nell’Antico Refettorio del Monastero delle Trentatré in Via Armanni 16 nel cuore antico di Napoli, ospiteranno una nuova, significativa tappa della rassegna Dissonanzen – Le vie della Musica 2026, iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale annuale e del più ampio progetto strategico “Napoli Città della Musica”. Il nuovo appuntamento in cartellone, dal titolo evocativo La voce dell’uomo, accende i riflettori sul fertile e complesso rapporto che intercorre tra parola scritta e partitura sonora, esplorando l’inedito e prezioso versante delle canzoni e dei racconti firmati da Italo Calvino. A restituire una nuova, vibrante dimensione timbrica ed espressiva alle pagine di uno dei massimi intellettuali e scrittori italiani del Novecento sarà un ensemble d’eccezione guidato da Marco Sannini, autore delle musiche originali e di tutti gli arrangiamenti, impegnato alla tromba e al flicorno, affiancato dalla vocalità intensa e dalla chitarra di Arianna Sannino, dal lirismo del violoncello di Luca Signorini, dalla solidità ritmica e armonica di Marco de Tilla al contrabbasso e dalle trame percussive disegnate da Marco Fazzari alla batteria e alle percussioni. Il progetto affonda le proprie radici in una stagione cruciale della storia culturale e civile del nostro Paese, quella dell’Italia impegnata nella difficile ricostruzione postbellica, ancora attraversata dalla memoria viva e dolente del secondo conflitto mondiale e dell’epopea della Resistenza partigiana. Proprio in quel clima di fermento ideale e di ricerca di nuovi linguaggi popolari, come ricorda lo stesso Marco Sannini illustrando la genesi del lavoro, Italo Calvino scelse di aderire all’esperienza pionieristica dei Cantacronache, quel celebre collettivo torinese composto da musicisti, letterati e poeti che Umberto Eco definì con lungimiranza un autentico movimento per il rinnovamento della musica leggera italiana, capace di opporsi all’evasione consolatoria delle canzonette dell’epoca attraverso il rigore della cronaca e dell’impegno civile. Quella compagine militante, animata da una profonda tensione politica e sociale, non solo ispirò e affiancò la nascita della canzone di protesta, ma nutrì in maniera determinante l’humus culturale da cui, negli anni Sessanta, sarebbe sbocciata la grande stagione del cantautorato d’autore italiano, preparando il terreno a figure cardine come Luigi Tenco, Fabrizio De André, Francesco Guccini e Giorgio Gaber. Lavorando fianco a fianco con il compositore ed etnomusicologo Sergio Liberovici, fondatore del gruppo, Calvino scrisse testi di straordinaria densità poetica e morale, direttamente ispirati all’esperienza partigiana e antifascista, nei quali prendeva forma un mondo tribolato e in lotta contro ogni forma di dittatura e di sopruso, contro un nemico ora identificato storicamente nell’occupante tedesco, ora trasfigurato nella guerra stessa quale male assoluto, lasciando sempre affiorare in controluce l’aspirazione insopprimibile agli ideali universali di pace, libertà e uguaglianza. In quei versi si manifesta già con limpida evidenza quel continuo, fecondo avvicendarsi tra aderenza alla narrazione storica e trasfigurazione immaginaria che costituirà la cifra stilistica inconfondibile di tutta la successiva produzione narrativa dello scrittore ligure. Nella rilettura proposta per il pubblico di Dissonanzen, le canzoni nate da quel sodalizio vengono rielaborate in chiave contemporanea attraverso un linguaggio musicale aperto e sofisticato che, pur mantenendo intatto il rispetto per la metrica originaria e per lo spirito profondo della parola calviniana, rilegge le partiture innestandovi suggestioni soniche attuali, tra improvvisazione jazzistica e sensibilità cameristica. Accanto alle canzoni, il programma intesse un dialogo serrato con una selezione di racconti appartenenti al medesimo arco cronologico e tematico della produzione di Calvino, pagine incentrate su vicende e tensioni analoghe che vengono qui commentate ed esaltate da composizioni originali appositamente create da Sannini per l’occasione, componendo un omaggio sentito e sfaccettato a un gigante della letteratura del Ventesimo secolo che continua ancora oggi a rappresentare il volto più alto e lucido della cultura italiana nel mondo.