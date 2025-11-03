L’Udc chiede visita al Pronto soccorso di Salerno, Polichetti: “Vogliamo verificare le criticità sul campo” A fronte delle numerose segnalazioni e lamentele provenienti dai cittadini e dagli operatori sanitari, la delegazione provinciale dell’Udc, guidata dal responsabile nazionale del Dipartimento Sanità, Mario Polichetti, ha formalmente richiesto di poter effettuare una visita presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, al fine di constatare direttamente le condizioni del servizio e le criticità segnalate. “Da settimane riceviamo segnalazioni sul sovraffollamento, le lunghe attese e le difficoltà operative che gravano sul personale sanitario del Pronto soccorso di Salerno – dichiara Mario Polichetti -. Come partito, riteniamo doveroso verificare di persona la situazione, senza pregiudizi ma con spirito costruttivo, per proporre soluzioni concrete e immediate”. Polichetti ha sottolineato che l’iniziativa dell’Udc “non ha finalità polemiche, ma mira a restituire dignità e funzionalità a un presidio fondamentale per la salute pubblica”. “Se la Direzione dovesse negare l’accesso a una delegazione istituzionale e sanitaria come la nostra – aggiunge – sarebbe un segnale grave di chiusura e opacità. In quel caso, informeremo l’opinione pubblica e le autorità competenti, perché la trasparenza deve essere il primo passo per migliorare la sanità in provincia di Salerno”. IN ALLEGATO: UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI, RESPONSABILE NAZIONALE PER LA SANITA’ DELL’UDC A norma della Legge 675/96 abbiamo reperito la Sua e-mail da Lei / Voi personalmente, o da elenchi di pubblico dominio o, navigando in rete, da siti internet che lo hanno reso pubblico o da Sue/Vostre e-mail ricevute o da E-mail che l’hanno resa pubblica. L’invio della posta elettronica avviene con le modalità della “copia carbone nascosta” (CCN) ed ha il pregio di nascondere gli indirizzi dei destinatari.