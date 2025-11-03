Omicidio 18 enne di Scafati: fermati 2 giovani

Un provvedimento di fermo è stato emesso, in queste ore, dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti di due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai carabinieri – come riporta il sito web tg24.sky.it – per l’omicidio del diciottenne Pasquale Nappo, residente a Scafati, avvenuto ieri in piazza Pace a Boscoreale, comune di 25mila abitanti alle porte di Napoli.

Secondo quanto si è appreso, ad esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il ragazzo, sarebbe stato il coetaneo.

Entrambi i giovani, che si sono costituiti dopo il fatto, viaggiavano in sella ad uno scooter quando sarebbero entrati in azione