Dall’Humanitas Salerno donazione all’ospedale libanese

Una nuova donazione preso ospedale militare Badaro delle Forze Armate Libanesi da parte dell’Humanitas Salerno di Roberto Schiavone.«La #FestaDellaRepubblica italiana di quest’anno è caratterizzata dal nostro impegno a stare al fianco dei nostri amici libanesi in questo momento di crisi. Insieme a @UNIFIL_ il Magg. Gen. Abagnara, FC, abbiamo ribadito il nostro sostegno a #LAF e all’Ospedale Militare di Badaro. Insieme difendiamo i nostri valori di cooperazione internazionale, difesa della dignità umana e ricerca della pace». Questo è il messaggio di ringraziamento all’associazione salernitana.
Categorie
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco