Dall’Humanitas Salerno donazione all’ospedale libanese

Una nuova donazione preso ospedale militare Badaro delle Forze Armate Libanesi da parte dell’Humanitas Salerno di Roberto Schiavone.«La #FestaDellaRepubblica italiana di quest’anno è caratterizzata dal nostro impegno a stare al fianco dei nostri amici libanesi in questo momento di crisi. Insieme a @UNIFIL_ il Magg. Gen. Abagnara, FC, abbiamo ribadito il nostro sostegno a #LAF e all’Ospedale Militare di Badaro. Insieme difendiamo i nostri valori di cooperazione internazionale, difesa della dignità umana e ricerca della pace». Questo è il messaggio di ringraziamento all’associazione salernitana.