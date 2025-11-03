P.De Luca, 'tagli governo nel sud, non tornare indietro' - Le Cronache Attualità
P.De Luca, ‘tagli governo nel sud, non tornare indietro’
P.De Luca, ‘tagli governo nel sud, non tornare indietro’

P.De Luca, ‘tagli governo nel sud, non tornare indietro’

“La destra sta tagliando tutto a livello nazionale e soprattutto nel mezzogiorno, non possiamo consentire di ritornare indietro di dieci anni”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Piero De Luca intervenendo a Salerno alla presentazione dei candidati del partito alle prossime elezioni regionali. “Veniamo da dieci anni di investimenti e interventi importanti in tutta la regione Campania. C’è un programma enorme che è stato fatto e noi abbiamo la volontà di proseguire il lavoro, consolidandolo e rilanciandolo nei prossimi anni”. Il Pd, ha aggiunto De Luca, ha messo in campo “tanti amministratori seri, capaci, competenti in grado di mantenere le promesse elettorali: abbiamo un programma elettorale articolato” mentre quello che “imbarazza” a destra è “il continuo tentativo di demolire i risultati che sono stati raggiunti in Campania”. “È evidente che lo facciano per ragioni elettorali – conclude – ma stanno banalizzando un lavoro di dieci anni”. (

