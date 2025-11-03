P.De Luca, ‘tagli governo nel sud, non tornare indietro’

“La destra sta tagliando tutto a livello nazionale e soprattutto nel mezzogiorno, non possiamo consentire di ritornare indietro di dieci anni”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Piero De Luca intervenendo a Salerno alla presentazione dei candidati del partito alle prossime elezioni regionali. “Veniamo da dieci anni di investimenti e interventi importanti in tutta la regione Campania. C’è un programma enorme che è stato fatto e noi abbiamo la volontà di proseguire il lavoro, consolidandolo e rilanciandolo nei prossimi anni”. Il Pd, ha aggiunto De Luca, ha messo in campo “tanti amministratori seri, capaci, competenti in grado di mantenere le promesse elettorali: abbiamo un programma elettorale articolato” mentre quello che “imbarazza” a destra è “il continuo tentativo di demolire i risultati che sono stati raggiunti in Campania”. “È evidente che lo facciano per ragioni elettorali – conclude – ma stanno banalizzando un lavoro di dieci anni”. (