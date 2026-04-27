Mazzeo: “Politiche sociali, nessuno deve sentirsi escluso”

Il candidato al Consiglio comunale di Salerno, Marco Mazzeo, inserito nella lista “Salerno per i Giovani” a sostegno del candidato sindaco Vincenzo De Luca, continua a illustrare le linee principali del suo programma politico, con particolare attenzione ai temi sociali. “Le politiche sociali sono assolutamente fondamentali – dichiara Marco Mazzeo – e non possiamo permetterci distrazioni o passi indietro. Il mio impegno è quello di intercettare e ottenere maggiori fondi, così da rafforzare i servizi e non lasciare nessuno indietro”. Mazzeo pone l’accento sulle fasce più fragili della popolazione: “Ci sono anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di difficoltà che hanno bisogno di risposte concrete. Nessuno deve restare inascoltato o sentirsi abbandonato dalle istituzioni”. Particolare attenzione è rivolta anche alle famiglie, sempre più messe alla prova dall’aumento del costo della vita: “Sono ancora troppe le famiglie che non riescono a guardare con serenità al futuro e che faticano ad arrivare a fine mese. È una realtà che non possiamo ignorare e che richiede interventi mirati e continui”. “Il mio impegno – conclude Mazzeo – sarà costante e orientato all’ascolto, per contribuire a sostenere concretamente tutte quelle persone che oggi si sentono lasciate sole dalla pubblica amministrazione, restituendo fiducia e costruendo una comunità più solidale e inclusiva”.
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