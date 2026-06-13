Paganese, verso il ritorno di Cardillo

L’incontro tenutosi lunedì al Lap Station potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per il futuro della Paganese Calcio e, soprattutto, per una possibile ricomposizione interna attorno alla figura di Nicola Cardillo. Dopo settimane di confronti, tensioni e valutazioni, imprenditori, professionisti, rappresentanti politici e tifosi si sono ritrovati sotto il segno della Stella, dimostrando ancora una volta che la Paganese resta un patrimonio comune della città e non appartiene a una sola parte. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, Nicola Campitiello, Massimo D’Onofrio, Fezza, Valentino Liberti , Salvatore Marrazzo, Vincenzo Calce, Mimmo Lombardi, Salvatore Cascone, Mirco Rinaldo, Gaetano Esposito, Vincenzo Marrazzo, Marcello Sforza, l’avvocato Massimo Quarratino, Enzo Campitiello, Enrico Cascone e Luigi De Prisco, alla presenza del Notaio Nello Calabrese. Una presenza ampia e trasversale, che ha dato il senso di una comunità capace di mettere da parte divisioni, appartenenze e sensibilità personali davanti a un obiettivo superiore: garantire continuità, stabilità e prospettiva alla Paganese. Il dato più rilevante, al di là degli aspetti economici e societari, è proprio il clima di riavvicinamento che si sarebbe determinato attorno al club. In questo quadro, il possibile ritorno di Nicola Cardillo assumerebbe un significato non soltanto gestionale, ma anche simbolico: quello di una Paganese che prova a ricucire, a ritrovare equilibrio e a presentarsi unita davanti alla città e alla tifoseria. Cardillo, che negli ultimi anni ha sostenuto il peso della gestione societaria in un momento certamente complesso, potrebbe tornare ad avere un ruolo centrale in una fase di rilancio, accompagnato da un gruppo più ampio di imprenditori, professionisti e figure del territorio pronte a sostenere il percorso azzurrostellato. Non si tratterebbe, quindi, di un semplice ritorno personale, ma di un possibile atto di responsabilità collettiva. Una riappacificazione in casa Paganese che avrebbe il merito di superare divisioni, incomprensioni e contrapposizioni, mettendo al centro l’unico vero interesse comune: il futuro del club. Particolarmente significativa è stata anche la presenza dei rappresentanti della Curva, intervenuti per testimoniare vicinanza, passione e senso di appartenenza. La tifoseria resta infatti il cuore pulsante dell’identità azzurrostellata e il suo coinvolgimento conferma quanto il destino della Paganese sia sentito dall’intera comunità. La conferenza stampa convocata per lunedì 15 giugno alle ore 18:00, presso la sala stampa “Salvatore Scarano” dello stadio “Marcello Torre”, servirà ora a chiarire gli sviluppi societari e a definire il percorso che accompagnerà la Paganese verso i prossimi mesi. L’attesa, dunque, non riguarda soltanto gli aspetti formali o organizzativi, ma anche il possibile ritorno a un clima di unità. Una condizione indispensabile per affrontare con serietà il presente e preparare al meglio il prestigioso traguardo del centenario.