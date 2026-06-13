Ospedale Scarlato, Bicchielli (FI): Battaglia di civiltà

“La riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauro Scarlato rappresenta una battaglia di civiltà e di tutela del diritto alla salute. Un presidio sanitario fondamentale per la città di Scafati e per l’intero comprensorio non può essere relegato nel dimenticatoio né essere considerato una questione secondaria. Per questo sarò accanto al sindaco Pasquale Aliberti e a tutti i cittadini che parteciperanno alla manifestazione, perché ritengo fondamentale il contributo e la presenza di ciascuno di noi in una mobilitazione che riguarda il futuro del territorio”.

A dichiararlo è Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

“Ho appreso della convocazione da parte dell’Asl, un segnale certamente positivo che dimostra come l’attenzione istituzionale sul tema stia crescendo. Tuttavia condivido pienamente la necessità di proseguire con la manifestazione già programmata. La nostra non sarà una protesta fine a se stessa, ma una richiesta chiara, forte e responsabile: la comunità di Scafati ha bisogno del proprio Pronto Soccorso e merita risposte concrete, tempi certi e impegni verificabili – ha aggiunto il deputato salernitano – Non possiamo continuare ad assistere a disagi che ricadono quotidianamente su cittadini, famiglie, anziani e persone fragili, costretti a rivolgersi ad altre strutture con inevitabili difficoltà e un ulteriore aggravio per i presidi sanitari vicini. La salute non può attendere e non può essere subordinata a logiche burocratiche. Continueremo a sostenere ogni iniziativa utile affinché il Pronto Soccorso del Mauro Scarlato torni a essere operativo nel più breve tempo possibile. È una battaglia che appartiene all’intera comunità e che richiede unità, determinazione e responsabilità da parte di tutte le istituzioni coinvolte”.