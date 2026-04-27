Cava. Il candidato a Sindaco Raffaele Giordano presenta le liste elettorali

144 candidati che corrono in sei liste di cui tre civiche (Siamo Cavesi, Le Frazioni al Centro e Prima Cava) e tre partitiche (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati) e che rappresentano varie anime di Cava: dal settore turistico e ricettivo al mondo del commercio e dell’associazionismo e folklore, che si affiancano a professionisti che operano in vari settori. Ieri, nel giardino del Complesso di San Giovanni a Cava de’ Tirreni, il candidato a sindaco Raffaele Giordano ha presentato le sei liste elettorali ed i 144 candidati al Consiglio comunale che hanno sposato il progetto di cambiamento per Cava. Una grande squadra in cui spicca la forte rappresentanza femminile e del mondo dell’associazionismo, del folklore e del commercio. “Sono orgoglioso di vedere che ci sono tante persone che credono nel nostro progetto e condividono con tanto entusiasmo la nostra visione di città”, ha sottolineato Giordano all’apertura dell’iniziativa. “La coalizione è unita nel sostenere Raffaele Giordano – ha spiegato il commissario cittadino di Forza Italia Enrico Polacco – Tutti noi abbiamo sin da subito riconosciuto in Giordano doti non comuni che gli hanno consentito, nella vita, di fare sempre bene tutto ciò in cui ha creduto. Siamo orgogliosi di essere al suo fianco e crediamo fermamente nel suo progetto per rilanciare Cava”. Sulla stessa falsariga le affermazioni di Annalisa Della Monica, commissario cittadino di Fratelli d’Italia e Italo Cirielli, consigliere comunale uscente di Fdi. “Competenza, radicamento sul territorio e spirito di servizio sono le caratteristiche della nostra lista che si distingue per una forte rappresentanza femminile – ha sottolineato Della Monica – Crediamo in Raffaele Giordano, un uomo tra e per la gente e miriamo alla creazione di un gruppo credibile, preparato e coerente”. Italo Cirielli ha ringraziato il vicecoordinatore provinciale di Fdi Luigi Napoli e ha rimarcato le grandi doti umane e professionali di Giordano. “È un uomo buono e abbiamo il dovere di dargli fiducia – ha detto – Confidiamo di vincere al primo turno”. La lista Le Frazioni al Centro è stata, invece, presentata da Virginia Ruggiero, che ha ricordato come “i villaggi siano la colonna vertebrale di Cava, con la loro economia, le coltivazioni tipiche, il commercio e le maestranze”. Mirko Giordano ha, poi, presentato la civica Prima Cava, esaltando le bellezze e le potenzialità della città. La manifestazione si è chiusa con la presentazione della lista civica Siamo Cavesi, alla quale Giordano non ha nascosto di essere particolarmente legato sia perché può vantare di essere tra i fondatori – insieme al consigliere uscente Marcello Murolo – sia perché sotto l’egida della civica ha ricoperto l’incarico di consigliere comunale negli ultimi cinque anni. Ed è con Murolo sul palco che Giordano ha voluto ripercorrere la storia di Siamo Cavesi. “Sei anni fa io e Marcello avevamo un sogno che per un momento si è interrotto con la mancata elezione a sindaco di Murolo. Ma quel sogno non è morto ed adesso è più forte che mai, pronto a prendere in mano le redini della città”. Un entusiasmo condiviso da Murolo che ha detto ai presenti: “Vedendo l’entusiasmo e la forza di chi è qui lo dico con certezza: abbiamo già vinto”. I candidati sono stati presentato da Giovanni Cannavacciuolo, un esponente di Siamo Cavesi, che ha rimarcato: “Il movimento è una straordinaria esperienza di aggregazione che è andata avanti per tutti questi anni e grazie alla quale è stato possibile coinvolgere in politica tanti giovani disillusi”. Infine Giordano ha chiuso l’iniziativa con un appello al voto: “Incoraggiate le persone a recarsi alle urne e a votare in modo corretto: croce sul candidato sindaco, sulla lista e espressione della preferenza di un uomo e di una donna della stessa lista”.