Madonna del Carmine, martedì 16 giugno l’Alzata del Panno

Martedì 16 giugno 2026, presso il Santuario Maria SS.ma del Carmine di Salerno, si terrà la tradizionale Alzata del Panno, uno dei momenti più sentiti in preparazione alla Festa della Madonna del Carmine.
La cerimonia avrà il seguente programma:
Martedì 16 giugno
ore 18,00:
Vespri, Santo Rosario e canto delle litanie all’interno del Santuario animati dal Terz’Ordine Carmelitano.
ore 19,00:
Santa Messa presieduta da S.E. Alfonso Raimo ed animata dalla Corale “Angelicus di Mercato S. Severino (SA) direttore M Aniello Napoli.
seguirà:
La Processione del “Panno” della Vergine Maria SS. del Carmelo partirà dall’interno del Santuario (uscendo dalla Porta Storica) percorrendo, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Mons. Bolognini, ove sarà elevato ed esposto sino al mattino del prossimo 16 luglio, giorno della Festa della Madonna.
Al termine ci sarà una degustazione gastronomica a cura dell’Istituto Alberghiero “Virtuoso” di Salerno.
La Processione sarà accompagnata dallo Storico Complesso Bandistico Città di Salerno diretto dal Maestro Rosario Barbarulo