De Luca lancia la movida della cultura

Una movida fondata sulla cultura, sull’arte e sulla qualità, lontana dagli eccessi e dal caos. È la visione illustrata dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha annunciato l’avvio di una serie di iniziative destinate a valorizzare il talento artistico e l’artigianato locale.

Tra i primi interventi in programma figura la predisposizione di un bando dedicato agli artisti di strada, cui seguiranno progetti specifici per il piccolo artigianato artistico. L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare alcuni spazi cittadini in luoghi di incontro culturale e creatività diffusa.

«Stiamo preparando un bando rivolto agli artisti di strada e poi faremo qualcosa anche per il piccolo artigianato artistico», ha spiegato il primo cittadino, annunciando la nascita di aree tematiche dedicate alle eccellenze del territorio, come la ceramica e la tradizione della Moda Positano.

Nel progetto trovano spazio anche i giovani musicisti del Conservatorio, per i quali saranno individuati ambienti dedicati alle esibizioni. Un modello che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà coniugare vivacità culturale e rispetto della quiete pubblica. «Senza amplificazione, casse e rotture di scatole nelle serate di movida. Saranno gli spazi della poesia», ha sottolineato De Luca.

L’idea è quella di costruire una movida caratterizzata da eleganza, sicurezza e qualità culturale, aperta a musicisti, mimi, performer e piccoli spettacoli teatrali che possano animare strade e piazze senza arrecare disturbo ai residenti.

«Dovremo avere una movida di grande bellezza, sicurezza, qualità culturale ed eleganza. Cafoni zero», ha ribadito il sindaco, evidenziando come la città intenda puntare su forme di intrattenimento compatibili con il contesto urbano e con la valorizzazione del patrimonio culturale locale.