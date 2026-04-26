De Luca vince anche il sorteggio: è primo nella scheda elettorale

Nella serata di ieri, in via Picarielli, si è tenuto il sorteggio per la composizione della scheda elettorale. Il primo sarà Vincenzo De Luca, con le sue sette liste così sorteggiate: Progressisti per Salerno, Insieme per Salerno, Avanti PSI Salerno, Salerno per i Giovani, Cristiani Democratici, A Testa Alta, Davvero. Secondo sarà Alessandro Turchi, con la lista Salerno Migliore; terzo Armando Zambrano, con le sue liste così sorteggiate: Popolari Moderati–UDC, Oltre in Azione, Salerno di Tutti. La quarta coalizione è quella di Franco Massimo Lanocita, con le liste: AVS, Movimento 5 Stelle, Salerno Democratica. Segue Mimmo Ventura, con la lista Dimensione Bandecchi; quindi Antonio Pio De Felice, con Potere al Popolo; Gherardo Maria Marenghi, con Noi Moderati, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Salerno. Ottava sorteggiata è Elisabetta Barone, con la lista Semplice Salerno.
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