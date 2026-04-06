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Martusciello: Zambrano aperto sui diritti

  • Aprile 6, 2026
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Martusciello: Zambrano aperto sui diritti

“Zambrano è una figura aperta sui diritti e capace di parlare a una comunità più ampia. È su questo terreno che può nascere una coalizione riformista per cambiare Salerno” lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia.
“Dall’altra parte registriamo spinte omofobe che non ci piacciono e che non rappresentano la nostra idea di società. Noi vogliamo provare a cambiare la storia, senza paura” aggiunge.
“Per farlo serve un passo indietro dei partiti e più spazio alla società civile, alle energie vere del territorio” conclude Martusciello.

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