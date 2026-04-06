Intramoenia al Ruggi, Polichetti denuncia

Numerose segnalazioni giunte da diversi cittadini avrebbero sollevato dubbi sul corretto svolgimento delle attività intramoenia nel reparto di Ginecologia dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. Alla luce delle recenti dimissioni del direttore sanitario Marco Papa e delle criticità percepite all’interno della struttura, l’Udc – tramite il responsabile nazionale del Dipartimento Sanità, Mario Polichetti – chiede chiarimenti alla direzione aziendale e verifiche puntuali sul modello organizzativo adottato.

«Rivolgo un appello pubblico al direttore facente funzioni, dottor Sergio Russo – afferma Polichetti – per sapere se siano in corso accertamenti interni sul funzionamento dell’attività intramoenia in Ginecologia. Le segnalazioni che riceviamo sono numerose e non possono essere ignorate».

Polichetti spiega che le comunicazioni arrivate al Dipartimento Sanità dell’Udc evocano il timore che la struttura possa essere utilizzata “in modo distorto”, richiamando casi già emersi in altre regioni.

«Nessuno vuole emettere sentenze né alimentare allarmismi – precisa – ma è doveroso scongiurare qualsiasi rischio che gli spazi pubblici possano essere utilizzati come se fossero una clinica privata. È proprio per prevenire situazioni analoghe a quelle incriminate nell’inchiesta pugliese che chiediamo trasparenza e verifiche immediate».

Il dirigente nazionale dell’Udc richiama infatti l’operazione condotta dai Nas di Lecce, nella quale – secondo quanto reso noto dagli investigatori – era stato ipotizzato un sistema parallelo di prestazioni a pagamento fuori dai canali ufficiali, con presunto uso improprio di risorse pubbliche.

«Eventi del genere – sottolinea Polichetti – danneggiano le liste d’attesa, le casse del Servizio sanitario nazionale e la fiducia dei cittadini. Ed è proprio questa fiducia che va protetta».

Da qui la richiesta formale alla direzione del Ruggi: «Chiediamo al dottor Russo di chiarire se sono in corso controlli interni, di riferire eventuali esiti preliminari e di garantire che l’attività intramoenia sia svolta nel pieno rispetto delle norme. I professionisti che lavorano onestamente – e sono la maggioranza – hanno tutto l’interesse che la trasparenza sia totale».

Polichetti conclude con un invito alla responsabilità istituzionale: «L’Azienda Ruggi di Salerno è un presidio fondamentale della sanità campana. Ogni ombra va rimossa subito, senza pregiudizi ma con fermezza. Siamo pronti a collaborare con la direzione per tutelare i cittadini e gli stessi operatori sanitari».