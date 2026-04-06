Costiera Amalfitana: autisti SITA aggrediti a Conca dei Marini - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Pagani. Il Comune chiede i danni a boss e famiglia
Costiera Amalfitana: autisti SITA aggrediti a Conca dei Marini
Martusciello: Zambrano aperto sui diritti
Intramoenia al Ruggi, Polichetti denuncia
Attualità Costiera Amalfitana

Costiera Amalfitana: autisti SITA aggrediti a Conca dei Marini

  • Aprile 6, 2026
  • 0
  • 193
  • 1 Min Read
Costiera Amalfitana: autisti SITA aggrediti a Conca dei Marini

Nuovo episodio di violenza lungo la Costiera Amalfitana, dove due autisti della SITA Sud sono stati aggrediti da un automobilista.

Il fatto è avvenuto a Conca dei Marini, lungo la Statale Amalfitana, in un contesto di traffico completamente paralizzato. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è iniziata con insulti per poi degenerare in violenza fisica ai danni dei conducenti.

Immediata la reazione dei sindacati FILT CGIL e FIT CISL, che parlano di “situazione non più sostenibile” e denunciano l’ennesimo episodio di una lunga serie.

“Chi svolge un servizio pubblico essenziale – sottolineano – non può lavorare temendo per la propria incolumità fisica e psicologica”, evidenziando come le criticità della viabilità e l’aumento dei flussi turistici abbiano acuito le tensioni lungo la costa.

Secondo le sigle sindacali, l’introduzione del sistema “Unico Costiera” e il boom di presenze stanno aggravando una situazione già complessa, con conducenti spesso lasciati soli a gestire momenti di forte stress e conflittualità.

Da qui la richiesta di un intervento immediato alla Prefettura di Salerno per l’apertura di un tavolo urgente. Tra le misure proposte: maggiore presenza delle forze dell’ordine nei punti critici, sistemi di videosorveglianza e protocolli di pronto intervento a tutela del personale.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013