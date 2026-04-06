Costiera Amalfitana: autisti SITA aggrediti a Conca dei Marini

Nuovo episodio di violenza lungo la Costiera Amalfitana, dove due autisti della SITA Sud sono stati aggrediti da un automobilista.

Il fatto è avvenuto a Conca dei Marini, lungo la Statale Amalfitana, in un contesto di traffico completamente paralizzato. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è iniziata con insulti per poi degenerare in violenza fisica ai danni dei conducenti.

Immediata la reazione dei sindacati FILT CGIL e FIT CISL, che parlano di “situazione non più sostenibile” e denunciano l’ennesimo episodio di una lunga serie.

“Chi svolge un servizio pubblico essenziale – sottolineano – non può lavorare temendo per la propria incolumità fisica e psicologica”, evidenziando come le criticità della viabilità e l’aumento dei flussi turistici abbiano acuito le tensioni lungo la costa.

Secondo le sigle sindacali, l’introduzione del sistema “Unico Costiera” e il boom di presenze stanno aggravando una situazione già complessa, con conducenti spesso lasciati soli a gestire momenti di forte stress e conflittualità.

Da qui la richiesta di un intervento immediato alla Prefettura di Salerno per l’apertura di un tavolo urgente. Tra le misure proposte: maggiore presenza delle forze dell’ordine nei punti critici, sistemi di videosorveglianza e protocolli di pronto intervento a tutela del personale.