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Martusciello (Fi), ‘con noi 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno’

  • Marzo 30, 2026
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Martusciello (Fi), ‘con noi 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno’

“Quarantuno nuovi consiglieri comunali per Forza Italia in provincia di Salerno. Tra loro quattro vicesindaci, San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Antoni, il presidente del Consiglio comunale di Castel San Lorenzo, gli assessori di Stio, Vibonati, Celle di Bulgheria e Camerota”. Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Quarantuno amministratori – dice – che hanno sottoscritto l’adesione a Forza Italia rafforzando in modo straordinario il nostro partito. Forza Italia si conferma in attrattore straordinario per tutti coloro che si ritrovano in una politica moderata e di centro”. “Il lavoro straordinario – conclude il numero uno degli azzurri campani – che il vicesegretario provinciale con delega agli enti locali, l’onorevole Attilio Pierro, sta facendo dà frutti straordinari”.

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