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Curva Sud per ricordare la “mamma degli ultrà”

  • Marzo 30, 2026
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Curva Sud per ricordare la “mamma degli ultrà”

Un anno è passato… ma il tuo ricordo non è mai tramontato! Celeste per sempre con noi!”: è questo il testo dello striscione, esposto all’esterno dello stadio Arechi di Salerno, che la Curva Sud Siberiano ha voluto dedicare, a Celeste Bucciarelli ad un anno dalla sua scomparsa.

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