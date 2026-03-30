Fico, ‘dimissioni vertici Monaldi? Aspettiamo esito dell’ispezione

“C’è un’ispezione in corso e mi attengo a quella”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, risponde a chi gli chiede se auspichi le dimissioni da parte dei vertici dell’Azienda Ospedaliera Monaldi a seguito della vicenda che ha portato alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Fico, a margine della firma del contratto di servizio per la realizzazione della linea 10 della metropolitana di Napoli, ha ricordato: “Abbiamo attivato il potere ispettivo sanitario in riferimento a una legge regionale, e credo sia la prima volta. Ciò dà un potere molto più importante a chi sta facendo l’ispezione, e in base a quello che poi scriveranno faremo le nostre determinazioni”.
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