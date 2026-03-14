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Martusciello, capo dell’opposizione con 11 voti non rappresenta nessuno

  • Marzo 14, 2026
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Martusciello, capo dell’opposizione con 11 voti non rappresenta nessuno

“Capo dell’opposizione con solo 11 voti? Facciano pure. Francamente non significherà nulla, perché un capo dell’opposizione che ne rappresenta poco più della metà non è nulla”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Per quanto ci riguarda – conclude Martusciello – o ci saranno criteri meritocratici, oppure Forza Italia non parteciperà ad alcuna designazione e non si farà rappresentare da nessuno”

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