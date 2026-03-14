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La Salernitana passa a Rufini, Iervolino ha firmato

  • Marzo 14, 2026
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La Salernitana passa a Rufini, Iervolino ha firmato

La Salernitna cambia proprietà: passa da Irvolino alla società Antares di Rufini, con Olidata che sarà il nuovo sponsor, come aveva anticipato Cronache

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