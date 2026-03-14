Cosenza ko, occasione per i granata

Il passo falso più pesante è quello del Cosenza , terzo in graduatoria con due punti di vantaggio sulla Salernitana, sconfitto 2-1 in trasferta dal Casarano . Un risultato che riapre i giochi per i granata, attesi domenica alle 12:30 dalla trasferta sul campo del Crotone allo Stadio Ezio Scida.
Negli altri match del sabato, pareggio spettacolare tra Potenza e Cavese , terminato 2-2. Vittoria interna invece per il Latina, che ha superato 2-1 il Siracusa . Successo anche per il Giugliano , capace di battere 3-1 l’Atalanta U23.