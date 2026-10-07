Mamma a 59 anni, papà a 70: a Salerno il parto “eccezionale” di Francesca Pia

È nata nei giorni scorsi in una struttura ospedaliera del Salernitano Francesca Pia, una bambina venuta al mondo da una mamma di 59 anni e da un papà di 70. Una nascita particolarmente rara, che rappresenta un caso di grande interesse nel campo della medicina della riproduzione.

Il parto è stato eseguito dall’équipe del professor Mario Polichetti, che ha seguito il percorso professionale fino alla nascita della piccola. Francesca Pia è in ottima salute: alla nascita pesava 2,4 chilogrammi, mentre oggi ha raggiunto i 4,5 chilogrammi.

«Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale – spiega il professor Polichetti – perché ottenere un concepimento a un’età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente».

Il medico sottolinea anche le condizioni della neonata. «Francesca Pia è in ottima salute – aggiunge Polichetti – e questo è naturalmente l’aspetto che ci dà maggiore soddisfazione. Alla nascita pesava 2,4 chilogrammi, mentre oggi è arrivata a 4,5 chilogrammi. La sua crescita sta procedendo molto bene».

Per il professor Polichetti, la vicenda assume un significato particolare anche sotto il profilo professionale. «Quando si affrontano percorsi così complessi, ogni passaggio richiede grande attenzione e responsabilità. Vedere oggi questa bambina stare bene è la gratificazione più importante per tutta l’équipe».

La nascita di Francesca Pia arriva al termine di un percorso che Polichetti definisce «di grande valore umano e professionale». E proprio l’età dei genitori rende il caso particolarmente insolito. «Una mamma di 59 anni e un papà di 70 anni rappresentano un dato anagrafico assolutamente fuori dall’ordinario per una nascita di questo tipo – osserva il medico – ed è per questo che possiamo parlare di un evento veramente raro».

Polichetti parla anche di un risultato che, a suo giudizio, va oltre la dimensione strettamente locale. «Credo che sia una storia che possa essere considerata di grande interesse anche a livello internazionale. Sono rarissimi i casi di concepimento a queste età e poter raccontare oggi la nascita di una bambina che sta bene è motivo di orgoglio».

Il professore ribadisce infine la centralità dell’esito clinico: «Al di là della straordinarietà del caso, quello che conta davvero è che Francesca Pia sia venuta al mondo e stia bene. Il suo peso è cresciuto in maniera importante e oggi abbiamo una bambina di 4,5 chilogrammi in ottime condizioni».

Una nascita dunque particolarmente significativa per il territorio salernitano e per l’équipe che ha seguito il percorso. «Per un medico – conclude Polichetti – non c’è soddisfazione più grande che vedere il risultato del proprio lavoro trasformarsi nella nascita di una nuova vita. In questo caso, per le caratteristiche del percorso e per l’età dei genitori, possiamo davvero parlare di qualcosa di strabiliante».