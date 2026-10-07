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Salerno, la piccola Abijal ricevuta al Comune da De De Luca

  • Ottobre 7, 2026
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Salerno, la piccola Abijal ricevuta al Comune da De De Luca

Dovrà affrontare un delicato intervento, Abijal, una bambina di 12 anni proveniente dalla Nigeria. La piccola è arrivata in Italia grazie ad un cordone umanitario, seguita dall’associazione S.O.Solidarietà Onlus diretto da Lola Tonin.

 

Questa mattina, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, insieme all’assessore Paky Memoli, hanno voluto incontrare la bambina che la prossima settimana sarà sottoposta ad un intervento all’ospedale Santobono di Napoli per curare una scoliosi idiopatica.

Il sindaco ha voluto donare alla piccola Abijal colori e album per dipingere quando dovrà trascorrere la degenza in ospedale.

L’assessore Memoli, invece, facendo parte dell’associazione umanitaria, si recherà in Nigeria tra qualche mese per visitare il villaggio dove la dodicenne vive con la zia e una sorella.

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