di Aldo Primicerio

Chissà cosa vorrà dirci con questo titolo, penserà qualcuno arricciando il naso, Eppure questo dilemma è maturato nel nostro pensiero dopo la scomparsa di Corrado Augias. Converrete, una grande perdita per la televisione italiana e per il Paese, Come lo fu quella di Piero Angela. Due grandi, anzi grandissimi. Capaci di rappresentare un modello alto di televisione. Anzi, diciamo piuttosto due modelli. Augias quello di televisione colta, elegante. Che racconta la letteratura, la musica, l’arte con classe, senza ricorrere a mezzi spettacolari. Angela quello di televisione scientifica, complessa. Che racconta la fisica, l’astronomia, le medicina e tutte le altre scienze. Spesso ricorrendo a sofisticati mezzi spettacolari come gli sfondi virtuali, i chroma-key sul green screen, gli scenari fantastici ricostruiti in digitale. Eppure, come è noto, furono ambedue appassionati ognuno degli argomenti cari all’altro. Paralleli, eppure diversi. Perché emblemi di due modelli televisivi distinti e separati, come è in fondo nella concezione stessa del nostro Paese.

La televisione può trovarsi nel giusto mezzo? integrando le due culture invece di tenerle divise in due compartimenti stagni?

L’imterrogativo se l’è posto su un grande giornale anche Ferdinando Boero, biologo marino e naturalista, già presidente della Fondazione Anton Dohrn a Napoli. Ed al quesito lui ha risposto di sì. Cioè che la la televisione può, anzi deve trovarsi nel giusto mezzo, integrando la cultura scientifica e quella umanistica invece di tenerle separate. Ma cos’è che oggi le tiene separate? Primo, le logiche di palinsesto: è più semplice etichettare un programma come “di storia” o “di scienza” per venderlo agli inserzionisti. Secondo, per la specializzazione degli autori: spesso, chi scrive di letteratura o arte non ha dimestichezza con il linguaggio scientifico e viceversa, creando redazioni che lavorano in parallelo senza incontrarsi. Terzo, il timore della complessità: si tende a pensare che mescolare i piani confonda lo spettatore, quando in realtà può anche avvenire l’esatto opposto.

E come si realizza il “giusto mezzo” in tv? Quale è il punto d’incontro?

Potrebbe stare nel raccontare l’impatto umano della scienza. Od anche le basi scientifiche della storia e dell’arte. E nella nostra tv di Stato, peraltro oggi assai decaduta di livello, ci sono già esempi evidenti. I modelli “Quark” ed “Ulisse”di Piero ed Alberto Angela. Dimostrano che si può partire da un dipinto rinascimentale per spiegare la chimica dei pigmenti, o usare la fisica per raccontare il crollo di un impero. “Sapiens” di Tozzi o “La fisica dell’amore” di Schettini usano il racconto emotivo, la filosofia e il quotidiano per spiegare leggi naturali complesse. Insomma, raccontare la vita, i dubbi etici e il periodo storico di uno scienziato rende la scoperta scientifica un fatto anche profondamente umanistico. Un approccio integrato non serve solo a fare “buona televisione”, ma risponde a un bisogno reale: capire il presente. Sfide come l’intelligenza artificiale, il cambiamento climatico o la bioetica non possono essere comprese solo con i dati dei laboratori né solo con la filosofia; richiedono esattamente quel “giusto mezzo” che una Tv ben scritta sa offrire.

Eppure, ci si chiede se non sia televisivamente più fruibile una tv che divida i generi. Per accompagnare meglio anche i gusti dello spettatore

La divisione netta tra cultura scientifica e umanistica in televisione è effettivamente una scelta editoriale che può rendere i programmi più fruibili e mirati. Anche se comporta il rischio di impoverire la comprensione complessiva della realtà. Dal punto di vista strettamente televisivo, separare i due ambiti risponde a esigenze precise di linguaggio, ritmo e pubblico. Tuttavia, l’integrazione tra i due saperi offre vantaggi narrativi che la Tv generalista spesso fatica a sfruttare. Ma perché la divisione funziona meglio in tv? Primo, per la chiarezza del linguaggio: La divulgazione scientifica richiede spesso precisione tecnica, grafici ed esperimenti, mentre l’approfondimento umanistico punta sull’argomentazione, sul contesto storico e sull’emozione. Poi per la targetizzazione del pubblico: gli spettatori tendono a cercare programmi in linea con i propri interessi specifici. Infine per i ritmi narrativi diversi: un talk show letterario o filosofico si basa sul dialogo lento e sul confronto di idee, mentre un documentario scientifico predilige un montaggio più dinamico e visivo.

Tuttavia ci sono anche dei limiti nella separazione netta tra scienza ed umanstica

Innanzitutto nella visione frammentata: nella realtà, scienza e discipline umanistiche sono intrecciate (si pensi alla bioetica, all’intelligenza artificiale o alla storia dell’arte restaurata con tecnologie avanzate). Separarle in Tv può creare compartimenti stagni artificiali. E poi nel rafforzamento degli stereotipi: la divisione alimenta l’idea che esistano persone “portate per la matematica” e altre “portate per le lettere”, scoraggiando la curiosità trasversale. Ed anche nella perdita di profondità narrativa: raccontare una scoperta scientifica senza il suo contesto storico e filosofico la riduce a una semplice curiosità tecnica.

Ed ecco il “giusto mezzo” come opportunità. E l’umanistica come arricchimento.

La soluzione più efficace non è l’abolizione dei programmi tematici, ma la contaminazione dei linguaggi. Alcuni format di successo (come quelli di Piero e Alberto Angela, o come Indovina chi viene a cena e Sapiens) dimostrano che è possibile unire il rigore del dato scientifico al racconto storico, artistico e antropologico. La divisione aiuta l’orientamento dello spettatore. Ma la vera sfida della televisione moderna è usare la narrazione umanistica per rendere accessibile la scienza, e il metodo scientifico per dare solidità al discorso culturale. Certo, non è facile. Occorre anche essere fortunati nel partire bene sin dai primi anni di scuola. Ed avere dei genitori che non guardino ad aule e banchi pensando al lavoro che potrebbero garantire. La cultura umanistica allena il pensiero critico, la comprensione della complessità umana e la capacità di porsi domande etiche, storiche e di senso. A chi invece ne è privo mancano spesso profondità d’analisi, prospettiva storica e strumenti per orientarsi tra valori e linguaggi diversi. E’ quello, ad esempio, che manca alla politica ed ai politici di oggi. Ad un Presidente del Consiglio, ad un Governo che non ce l’ha,. Perché non ha avuto occasione e fortuna di acquisirla, mancherà quello che invece urge. Cioè la profondità di contesto, ed il rischio di fermarsi alla superficie. O il senso critico, che autorizza l’uso di slogan e frasi fatte. Od anche la bussola etica, che aiuta a riflettere sui perché delle cose e sulle conseguenze delle proprie scelte. Ed infine la ricchezza espressiva, che dà senso alle esperienze. Ecco perché, simpaticamente, su Linkedin spesso consiglio alla Meloni di tornare a studiare. L’inglese? Importante. Ma a lei manca l’italiano. E quell’umanistica che le impedisce duttilità di pensiero e parola. Che pena la povertà politica dalla Seconda alla Quarta Repubblica! E quanto ci manca la Prima!