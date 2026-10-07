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Rafforzare la rete oncologica per la prevenzione e la cura

  • Ottobre 7, 2026
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Rafforzare la rete oncologica per la prevenzione e la cura

Rafforzare la rete oncologica per mettere in campo ogni azione utile per garantire diagnosi tempestive, percorsi di cura efficienti e pari opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie per tutti i cittadini campani. Su questi temi, i Vicepresidenti del Consiglio Regionale della Campania, Luca Trapanese (M5S) e Giuseppe Fabbricatore (FdI), hanno tenuto un incontro con Mario Polichetti, medico specialista in ginecologia ed ostetricia, in particolare sulle criticità emerse nel settore al termine del triennio sperimentale conclusosi nel 2025. “La rete oncologica regionale è uno strumento indispensabile per garantire una presa in carico più efficace dei pazienti e, soprattutto, per ridurre i tempi di accesso agli accertamenti diagnostici e alle cure” – ha sottolineato il Vicepresidente Trapanese, che ha aggiunto: “e’, dunque, fondamentale che essa sia integrata per consentire ai professionisti sanitari di indirizzare rapidamente i pazienti verso le strutture pubbliche disponibili sul territorio regionale, evitando che le liste di attesa locali determinino ritardi nella diagnosi e nell’avvio dei trattamenti”. “Il rafforzamento della rete oncologica è una questione cruciale non solo per favorire le più appropriate e tempestive cure ed ottenere quante più guarigioni possibili, ma anche per frenare ilfenomeno della mobilità sanitaria verso altre regioni, con conseguenze negative per i cittadini e per il sistema sanitario campano”, ha sottolineato il Vicepresidente Fabbricatore.I due Vicepresidenti del Consiglio Regionale della Campania hanno espresso condivisione sul fatto che “sul diritto alla salute bisogna lavorare nella più ampia sinergia istituzionale e politica per garantire le migliori prestazioni ai nostri concittadini” e sulla “necessità di affrontare la questione in maniera unitaria e trasversale per favorire una più efficiente organizzazione della rete oncologica regionale, la migliore soluzione delle problematiche evidenziate al fine di rafforzare le strategie per la prevenzione e per la cura globale delle persone affette da patologie tumorali”.

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