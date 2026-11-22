Olga Chieffi

Visione strategica e costante attenzione all’evoluzione dei mercati hanno consolidato il ruolo di un appuntamento ormai imprescindibile per il tessuto produttivo dell’Italia. Nella cornice del Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino, nella serata di mercoledì 18 novembre, si è tenuta la cerimonia conclusiva dell’edizione 2026 del Premio Odisseo, l’iniziativa ideata e promossa dal Club Dirigenti Vendite & Marketing (CDVM) che, sin dalla sua istituzione nel 2005, si pone l’obiettivo di individuare, sostenere e valorizzare le realtà economiche più dinamiche di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. L’evento ha richiamato un folto pubblico composto da esponenti di spicco del sistema imprenditoriale, rappresentanti del mondo accademico e figure istituzionali, a testimonianza della forte sinergia territoriale che sostiene la crescita e la competitività delle aziende locali. Ad aprire i lavori e a portare il saluto delle amministrazioni pubbliche sono state la vicesindaca della Città di Torino, Michela Favaro, insieme alle consigliere regionali Gianna Pentenero e Laura Pompeo, sottolineando nei loro interventi quanto sia fondamentale supportare chi investe in ricerca, sostenibilità e capacità di lettura dei cambiamenti economici e sociali contemporanei. Il traguardo dei ventuno anni di attività segna per il Premio Odisseo una maturità progettuale che si riflette nella qualità delle candidature e nella trasversalità dei settori rappresentati, confermando la capacità del Club Dirigenti Vendite & Marketing di intercettare i modelli d’impresa più virtuosi, capaci di coniugare solidità industriale, interdisciplinarietà e rispetto per l’ambiente. Nel corso della manifestazione, prima di giungere alle proclamazioni finali, la giuria e gli organizzatori hanno voluto tributare un primo importante riconoscimento conferendo gli Attestati di Eccellenza a un parterre selezionato di diciotto realtà aziendali che si sono particolarmente distinte per lungimiranza gestionale, transizione ecologica e reattività di fronte alle sfide globali: Addax Biosciences, ALBA Robot, Citiculture, Cressi Sub, Domori, Easyrain, ESI, Eurofork, Grivel, Gruppo Marazzato, Health Triage, Italdesign, Ogyre, Oscalito, Panacea, Plastiz, Revolv Space e SEAform. Un elenco eterogeneo che spazia dalla storica manifattura d’alta gamma all’aerospazio, passando per la robotica assistiva, la tutela ambientale, l’agroalimentare d’eccellenza e il design industriale, offrendo uno spaccato vivido della vitalità economica nazionale. Il momento più atteso e carico di emozione della serata è arrivato con l’annuncio dei vincitori assoluti del Premio Odisseo 2026, un riconoscimento che quest’anno la commissione ha scelto di assegnare ex aequo a sei imprese capaci di incarnare in modo esemplare i valori del premio: Citiculture, Italdesign, Ogyre, Oscalito, Panacea e Plastiz. Accanto ai sei vincitori principali, un plauso particolare è stato riservato a Eurofork, insignita del Premio Speciale Odisseo “Marketing Excellence”, tributo pensato per celebrare l’efficacia delle strategie di posizionamento, la qualità della comunicazione e l’elevato livello delle competenze espresse dall’azienda in ambito marketing. Fedeli a una tradizione che, da oltre due decenni, rende unica questa manifestazione nel panorama dei riconoscimenti economici italiani, gli organizzatori hanno rinnovato anche per il 2026 il suggestivo connubio tra cultura d’impresa e arti visive contemporanee. Ai vertici delle società premiate sono state infatti consegnate opere originali create appositamente da sette artisti attivi sul territorio: Lorenzo Avico, Mariella Bogliacino, Francesco Di Lernia, Paola Gandini, Fernando Montà, Alberto Reviglio e Luisa Valentini. Questo scambio simbolico e concreto tra sensibilità apparentemente distanti ribadisce la convinzione del CDVM che la creatività artistica e la progettualità industriale condividano la medesima tensione verso l’inedito, rappresentando risorse complementari indispensabili per immaginare e costruire nuovi orizzonti di sviluppo economico e sociale. L’intera edizione di quest’anno, ha potuto contare sul prestigioso patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Regione Liguria e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, oltre che sul fondamentale sostegno della Fondazione CRT, partner storico delle iniziative volte all’innovazione e alla crescita del territorio. A suggellare il successo della serata, dopo la consegna dei riconoscimenti e le foto di rito, gli ospiti si sono ritrovati per un Networking Cocktail pensato non soltanto come momento conviviale, ma come vero e proprio laboratorio informale di relazioni, favorendo l’incontro diretto tra imprenditori affermati, rappresentanti delle istituzioni e giovani talenti, con l’auspicio di far nascere nuove sinergie e future collaborazioni strategiche per l’intero sistema produttivo.