di Marina Manna

La nuova indagine dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Scuola liberatutti”, evidenzia come in Campania, negli ultimi dieci anni, siano stati chiusi 277 edifici scolastici. Il fenomeno è legato ad una progressiva denatalità che ha colpito soprattutto la nostra regione. Il calo delle nascite è ormai un fenomeno strutturale italiano, l’Italia è il paese europeo più anziano, ma se si restringe lo sguardo sulle singole regioni, la Campania risulta il territorio più colpito. Guardando ai dati Istat, la nostra regione ha registrato un nuovo minimo storico con 41.348 nati (in calo di 1.577 unità rispetto all’anno precedente) e in poco più di vent’anni ha perso oltre un terzo dei nuovi nati. Un andamento che ridisegna alcune strutture portanti del territorio, in primis la scuola. Nell’ultimo decennio, la Campania ha perso il 18,5% degli iscritti, una media più alta di quella italiana che si attesta attorno al 16% e si stima che entro il 2036 ci sarà il 19,6% di bambini in meno nella fascia 5-9 anni (con valori che vanno dal -18,8% di Caserta al -23,1% di Napoli) e il 22,9% in meno in quella 10-14 anni (in Campania si va dal -16,2% di Caserta al -23,2% di Napoli). In particolare, il 66,7% degli istituti della provincia di Caserta presenta classi con un numero ridotto di bambini, condizione che può esporli al rischio di chiusura, a seguito Benevento con il 59,1%, Avellino e Napoli con il 57,1% e Salerno con il 41,2%. Inoltre, aumenta il numero di classi miste per età, raggiungendo quota 150. Si tratta di classi in cui sono accorpati studenti di anni diversi in istituti in cui gli iscritti non raggiungono il numero minimo previsto dalla legge per formare una singola sezione. Tuttavia, nonostante la contrazione demografica, alcuni territori campani presentano storicamente una carenza di strutture scolastiche, soprattutto nelle zone del Beneventano e dell’Avellinese. Nella provincia di Benevento, il 42,1% dei ragazzi tra quattordici e diciannove anni vive in comuni privi di scuole secondarie di secondo grado; nell’Avellinese la quota raggiunge il 40,6%; precarietà che costringe molte famiglie ad organizzarsi attraverso spostamenti quotidiani verso altri centri per garantire la frequenza scolastica ai propri figli. In realtà, analizzando più attentamente la distribuzione scolastica campana, emerge un’altra questione che sembra andare in controtendenza rispetto ai dati emersi precedentemente. Secondo una nuova analisi portata avanti da “Unobravo”, che ha incrociato i dati sulla disponibilità dei servizi per la prima infanzia con quelli relativi alle rette, agli stipendi e alle difficoltà che accompagnano la nascita di un figlio, in Campania sono disponibili 15,4 posti in asili nidi ogni 100 bambini, contro i 31,6 disponibili mediamente in Italia. Una distanza che diventa ancora più evidente nel confronto con le regioni meglio attrezzate: in Umbria, ad esempio, si arriva a 48,4 posti ogni 100 bambini, oltre tre volte quelli disponibili in Campania. Inoltre, i posti pubblici sono appena 6,4 ogni 100 bambini, mentre quelli privati sono 9, risultati che fanno emergere maggiormente i divari economici. La mancanza di posti negli asili nido ha conseguenze soprattutto sull’autonomia economica/lavorativa dei genitori. Trovare una struttura che accolga il proprio figlio è una condizione fondamentale per poter tornare al lavoro e nonostante negli ultimi anni le donne abbiano conquistato una maggiore autonomia lavorativa; soprattutto nelle regioni del Sud Italia, emerge come, di fronte alle difficoltà legate alla gestione dei figli e alla carenza dei servizi per l’infanzia, siano ancora prevalentemente le madri a sacrificare la propria occupazione. Secondo Save the Children, se il 78,1% degli uomini tra i 25 e 54 anni senza figli è occupato, con una percentuale che si attesta al 92,8% tra i padri con almeno un figlio minore, per le donne della stessa fascia d’età la situazione è molto diversa: lavora il 68,7% tra quelle senza figli, ma la quota scende al 63,2% tra le madri con almeno un figlio minorenne 58,8% con due o più. Le differenze tra regioni sono marcate: tra le madri 25-54enni con almeno un figlio minore il tasso di occupazione si attesta al 73,1% al Nord e 71% al Centro, mentre nel Sud e isole scende al 45,7%. Inoltre, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, nel 2024 sono state convalidate più di 42mila dimissioni o risoluzioni consensuali riguardanti lavoratrici madri. Il dato, riferito all’intero territorio nazionale, contribuisce a descrivere le difficoltà che molte donne incontrano nel conciliare la vita familiare con quella professionale, pur non consentendo di attribuire direttamente tali dimissioni esclusivamente alla mancanza di posti negli asili nido. Gli ultimi dati, dunque, restituiscono l’immagine di un problema concreto nella distribuzione dei servizi scolastici e per l’infanzia in Campania. Risulta chiara l’esistenza di una rete probabilmente non adeguatamente calibrata sulle reali esigenze della popolazione, che rischia di produrre conseguenze non soltanto sul sistema educativo, ma anche sull’indipendenza economica e lavorativa di una parte della popolazione che potrebbe contribuire attivamente alla crescita produttiva del territorio. La denatalità continua a mettere a rischio la sopravvivenza di numerosi edifici scolastici; ma la carenza di servizi per la prima infanzia continua a rappresentare un ostacolo per le famiglie e, soprattutto, per le donne che intendono conciliare maternità e lavoro. Una contraddizione che evidenzia la necessità di ripensare la distribuzione delle strutture e dei servizi educativi, affinché rispondano realmente ai bisogni dei territori e della popolazione.