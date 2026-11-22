Di Roberto Scola

Ad Agropoli si è svolto l’ennesimo Consiglio comunale trasformato, ormai, in una vera e propria maratona per amministratori, giornalisti e cittadini: oltre sei ore di seduta per affrontare i numerosi punti all’ordine del giorno. Incontriamo il consigliere La Porta subito dopo la conclusione dei lavori. La stanchezza è evidente e la prima domanda sorge spontanea.

Consigliere, perché sedute così lunghe? Dopo tante ore non si rischia di perdere concentrazione e lucidità, compromettendo anche la qualità del confronto politico?

«È un problema che sollevo da anni. Un ordine del giorno con diciotto punti, tra provvedimenti, mozioni e interrogazioni, rende difficile ai cittadini seguire e comprendere il confronto. Propongo due interventi precisi: convocare il Consiglio con una cadenza non superiore ai venti giorni, oltre alle sedute imposte dalle scadenze di legge, e ripristinare stabilmente il question time, che introdussi durante la mia presidenza del Consiglio nella consiliatura 2017-2022. Servono momenti dedicati alle domande e alle risposte dell’amministrazione. Interrogazioni e mozioni sono strumenti essenziali attraverso cui le opposizioni portano in aula le istanze dei cittadini, che devono trovare spazio e attenzione».

Quale ruolo ha avuto l’opposizione durante l’ultima seduta?

«Ha dimostrato un forte senso di responsabilità. Sui punti 8 e 9, relativi al regolamento del verde urbano pubblico e privato e a quello sulla creatività urbana, la maggioranza non aveva autonomamente i numeri necessari. Siamo rimasti in aula e abbiamo contribuito all’approvazione di provvedimenti utili alla città. Il regolamento del verde, in particolare, era atteso e richiesto dal mondo delle associazioni e da Legambiente. Abbiamo dato valore a quelle richieste, assumendoci fino in fondo la nostra responsabilità istituzionale».

Sul regolamento della creatività urbana è stato accolto anche un suo emendamento. Che cosa prevede?

«L’approvazione era urgente anche per gli adempimenti legati all’Albo regionale, con scadenza il 22 novembre. Ho però chiesto di accompagnare il regolamento con una vera programmazione, attraverso un Piano delle superfici. Il senso dell’emendamento, accolto dal Consiglio, è individuare preventivamente gli spazi e pianificarne l’utilizzo, così da consentire ad artisti e associazioni di presentare progetti puntuali e coerenti. La creatività urbana merita una visione pubblica, capace di valorizzare i luoghi e coinvolgere la comunità».

Proprio sul tema degli spazi destinati alla comunità, il confronto con il sindaco si è acceso sulla palazzina di via Taverne. Qual è il motivo dello scontro?

«La questione è emersa durante l’interrogazione del consigliere Raffaele Pesce. Da tempo porto avanti una corrispondenza con gli uffici comunali e il Ministero dell’Interno sulla destinazione della struttura, finanziata nell’ambito della rigenerazione urbana: servizi sociali, culturali, educativi e didattici, con opportunità per associazioni, anziani e giovani.

La scelta di destinare una parte della palazzina a INPS e Agenzia delle Entrate rappresenta, a mio giudizio, un grave errore politico. E c’è un riscontro preciso: nella risposta ministeriale del 17 marzo 2026 al mio quesito si legge che “non si possono utilizzare i fondi così erogati per le finalità da Lei indicate”. Chiedo che l’amministrazione affronti quel contenuto con atti e spiegazioni puntuali. Via Taverne deve conservare la funzione sociale per la quale mi sono battuto e continuo a battermi».

Quali iniziative intende intraprendere se l’amministrazione dovesse confermare questa scelta?

«Se l’amministrazione continuerà su questa strada senza chiarire la compatibilità della destinazione con il finanziamento ricevuto, sottoporrò la documentazione agli organismi competenti, anche europei, e alla Corte dei conti, affinché siano verificati il rispetto dei vincoli e le eventuali responsabilità, anche erariali. Il mio obiettivo è tutelare il Comune, le risorse pubbliche e il diritto della comunità a utilizzare quegli spazi».

Sul SIAD, invece, il Consiglio ha raggiunto l’unanimità. Quale indirizzo ha voluto sottolineare?

«Ho richiamato la necessità di tutelare i negozi di vicinato. Lo Strumento di intervento per l’apparato distributivo deve tradursi in scelte concrete a sostegno del commercio cittadino. Le piccole attività rappresentano lavoro, servizi e relazioni quotidiane e contribuiscono a mantenere vivi i quartieri. L’unanimità raggiunta deve accompagnarsi a un impegno effettivo».