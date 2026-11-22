Di Antonio Manzo

I clan della camorra hanno preso in ostaggio il Comune? Eboli, anno del Signore 2026. Piena campagna elettorale e il racconto di un evento democratico viene fatto passare per la descrizione del male non da chi lo fa ma, processato impunemente, per chi lo sventra e lo racconta. C’è di tutto nell’inchiesta sul clan di Paolo Esposito e la camorra locale che ha preso in ostaggio il Comune di Eboli: compravendita di voti alle elezioni comunali del 2015, appalti pubblici per i rifiuti, l’illuminazione pubblica, lavori pubblici, gestione strutture per spettacoli, appalto per i parcheggi, usura riciclaggio nell’acquisto da attività con la cacciata dei titolari, gestione area industriale, emigrazione “criminale” a Solofra e valle dell’Irno. Il racconto con la carte parte dal giugno 2020, la data della prima inchiesta della procura Antimafia di Salerno ora finita, dopo sei anni, con gli arresti per quattro esponenti, a partire dal capo del clan Polo Esposito con il fratello Massimo, Giuseppe Donnantuoni e Gaetano Antonio Greco, sono state accolte le richieste di misure cautelari in carcere ora all’esame della Cassazione. La valutazione diversa delle prove, da parte dei pubblici ministeri della Procura Antimafia di Salerno, è stata accolta dal tribunale del Riesame. Quella che potrebbe apparire una ordinaria stori processuale è invece il nuovo capitolo di una inchiesta dell’Antimafia sul clan ebolitano, erede più corposo della “scuola” del clan di Giovanni Maiale, sconfitto agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, che nel Duemila avrebbe perfino ramificato il suo attivismo criminale negli uffici comunali. Ma andiamo con ordine, prima di arrivare alla fase di ostaggio del comune di Eoli, La vicenda processuale è incentrata sulla figura di Paolo Esposito, soggetto storicamente legato al clan Maiale. Le risultanze investigative, non intemerate giornalistiche da anni Novanta, allarmiste e qualunquistiche, hanno disvelato un sistema criminale che ad Eboli ha accertato la persistente e pervasiva operatività di Paolo Esposito Il pregiudicato, secondo la Squadra Mobile di Salerno, sarebbe stato capace a seguito della sua scarcerazione dopo venti anni di carcere ed aver ammesso di aver commesso omicidi, di imporre il proprio predominio sul territorio ebolitano. Penetrando e controllando il tessuto economico locale, a dispetto delle risultanze degli accertamenti che lo vedono formalmente nullatenente. Le investigazioni sostanziate da intercettazioni telefoniche, telematiche (inoculazione di spyware), ambientali, riprese video e dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno configurato l’attività criminale fin dentro la pubblica amministrazione di Eboli. Le indagini, non scialbe e qualunquistiche citazioni dei problemi insorti e che pesano perfino nel dibattito sul futuro della città, hanno consentito di tracciare l’attività del clan Esposito non come malcelate e rancorose memorie negative del clan Maiale ma hanno descritto la città “Gaza della illegalità” prendendo a prestito il nome della sfortunata città rasa al suolo e demolita dalla furia israeliana per descrivere il genocidio delle Leggi e dei comportamenti amministrativi che hanno prodotto infiltrazioni mafiose pesanti e insistenti. E per il futuro della città andrebbero scovate e distrutte una volta per tutte, senza garantismo a buon mercato o imposizione del silenzio per salvare le facce. L’indagine ha un retroscena familiare: il primo collaboratore di giustizia è tale Pompeo D’Auria che ha un rapporto di parentela con Paolo Esposito per vis di una sopraggiunta parentela affettiva con Gennaro Forte, noto capoclan che ha dominato la valle dell’Irno. Paolo Esposito, secondo le risultanze investigative, avrebbe determinato nella città di Eboli che va al voto uno stato di atteggiamento omertoso garantendosi perfino il silenzio delle vittime di aziende e attività commerciali con cui entrava in possesso approfittando delle difficoltà economiche in cui si trovavano gli imprenditori. Ma l’aggressione all’attività amministrativa parte con le polizze fideiussorie per le concessioni dei lidi balneari sulla costa di Eboli, le pretese sulla riqualificazione urbana dell’ex Pezzullo, l’interesse mostrato per un impianto di cremazione, la gestione dei parcheggi nell’area del Palasele durante i concerti, fatti corruttivi, favoritismi, turbative di gara che il clan avrebbe definito con l’aiuto professionale di un esterno alla macchina comunale, truffe nel settore agricolo. C’e nelle carte delle indagini la dichiarazione di Pompeo D’Auria del versamento di una tangente in un bar (poca roba, 457 euro) ad un soggetto istituzionale che avrebbe agevolato la concessione dei lidi con la polizze fideiussorie. Circostanza non verificata dagli inquirenti ma solo denunciata dal “pentito” che aveva ricevuto da Paolo Esposito l’incarico di seguire le pratiche di concessioni di lidi balneari. Quando le storie che veicola la cronaca iniziano a creare dibattito, è quello il momento giusto per fermare il racconto. Per bloccarlo. Così, quando non si può dire che il racconto con la fantasia volutamente demolitoria. La cronaca raccontata con metodo fa essere il più rigoroso possibile sui dati, riportandoli come sono forniti e non inventati per modesti colpi bassi. Del resto è sempre un azzardo utilizzare i puntini sospensivi indicando omissioni che invece esistono nel dibattito politico sul futuro della città. Il silenzio è solo un plagio dell’omertà politica.