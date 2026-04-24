Fdi Salerno: Michele Sarno nominato commissario cittadino - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Alzheimer, nuovo trattamento su paziente 69enne al Centro Neurologico del Ruggi
Incendio di barca a Marina D’Arechi. IL video
Salerno. la campionessa Rossella Gregorio in campo con FdI
Fdi Salerno: Michele Sarno nominato commissario cittadino
Salerno

Fdi Salerno: Michele Sarno nominato commissario cittadino

  • Aprile 24, 2026
  • 0
  • 184
  • 1 Min Read
Fdi Salerno: Michele Sarno nominato commissario cittadino

La commissaria provinciale di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, ha nominato l’avvocato Michele Sarno, già consigliere comunale, quale nuovo commissario cittadino del partito a Salerno. La nomina si inserisce nel percorso volto a garantire la massima serenità e linearità nell’azione politica e organizzativa in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a seguito della candidatura al consiglio comunale di Pietro Vuolo, già coordinatore cittadino. “Esprimo un sentito ringraziamento a Pietro Vuolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso durante il suo mandato – dichiara Vietri – Contestualmente, rivolgo all’avvocato Michele Sarno i migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà guidare con equilibrio e determinazione questa fase, contribuendo in modo significativo al consolidamento e alla crescita della nostra comunità politica nella città di Salerno”. (

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Primo piano Salerno Cronaca

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017