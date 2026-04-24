Fdi Salerno: Michele Sarno nominato commissario cittadino

La commissaria provinciale di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, ha nominato l’avvocato Michele Sarno, già consigliere comunale, quale nuovo commissario cittadino del partito a Salerno. La nomina si inserisce nel percorso volto a garantire la massima serenità e linearità nell’azione politica e organizzativa in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a seguito della candidatura al consiglio comunale di Pietro Vuolo, già coordinatore cittadino. “Esprimo un sentito ringraziamento a Pietro Vuolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso durante il suo mandato – dichiara Vietri – Contestualmente, rivolgo all’avvocato Michele Sarno i migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà guidare con equilibrio e determinazione questa fase, contribuendo in modo significativo al consolidamento e alla crescita della nostra comunità politica nella città di Salerno”. (
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