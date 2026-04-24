Salerno. la campionessa Rossella Gregorio in campo con FdI

Il centrodestra salernitano cala l’asso e punta sull’eccellenza sportiva per la scalata a Palazzo di Città. Tra i nomi presentati ufficialmente oggi a sostegno del candidato sindaco Gherardo Marenghi, spicca quello di Rossella Gregorio, l’azzurra della sciabola che ha portato il nome di Salerno sui podi più prestigiosi del mondo.

L’annuncio della sua candidatura nelle liste di Fratelli d’Italia ha acceso i riflettori su una competizione elettorale che si preannuncia tra le più combattute degli ultimi anni. Per l’atleta olimpica (protagonista a Rio 2016 e Tokyo 2020) e Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, si tratta di un nuovo tipo di sfida: non più contro un’avversaria in maschera e divisa bianca, ma per il futuro della sua città natale.

La scelta di Rossella Gregorio non appare casuale. La schermidrice è un volto amatissimo a Salerno, recentemente scelta anche come tedofora per portare la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 tra le strade cittadine. La sua candidatura rappresenta per il partito di Giorgia Meloni il tentativo di intercettare il voto della società civile e dei giovani, legando il progetto politico a valori come il rigore, la disciplina e l’attaccamento alle radici