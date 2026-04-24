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Tre le liste a sostegno di Zambrano

  • Aprile 24, 2026
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Tre le liste a sostegno di Zambrano

le liste che sostengono la candidatura a Sindaco di Salerno dell’ingegnere Armando Zambrano sono state depositate intorno alle 19 e sono tre: Noi Popolari Riformisti-Udc
Salerno di Tutti, Azione Oltre

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