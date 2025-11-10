Cesa (Udc), domani a Salerno - Le Cronache Salerno
Cesa (Udc), domani a Salerno
S. Severino. Progetto per scaldare i senza dimora
Salernitana, una notte da leoni
Bicchielli: “La rimonta del centrodestra è realtà”
Cesa (Udc), domani a Salerno

Cesa (Udc), domani a Salerno

E’ iniziato il tour elettorale in Campania di Lorenzo Cesa che ha riportato il simbolo dell’Udc in una competizione elettorale. Ieri Cesa, alla presenza del candidato alla regione Cirielli, è stato a Giugliano. Domani sarà a Salerno alle ore 10.00, presso la sala del Bar Moka in Viale Gramsci 81 a Salerno (nei pressi del parco urbano ex Salid), dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati salernitani della lista Udc per le elezioni regionali in Campania, in programma per i prossimi 23 e 24 novembre. All’incontro parteciperanno il coordinatore regionale dell’Udc, avvocato Antonio Dell’Aquila, e il coordinatore provinciale di Salerno, professore Mario Polichetti, che riveste anche l’incarico di responsabile nazionale del Dipartimento Sanità del partito. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e illustrazione delle proposte programmatiche dell’Udc in vista della consultazione elettorale regionale, con particolare attenzione ai temi di interesse per il territorio salernitano e per l’intera Campania.

