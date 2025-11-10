Piantedosi, “in Campania partita aperta”

“La partita in Campania resta aperta e contendibile: anche situazioni apparentemente compromesse, come è accaduto nelle Marche, possono essere ribaltate dal buon senso degli elettori”. Lo ha detto il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del progetto per la costruzione di un distaccamento autonomo dei Vigili del Fuoco a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. Piantedosi, che ha definito Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra, “una alternativa concreta rispetto all’attuale gestione del governo regionale”, ha poi sottolineato “la necessità di una maggiore attenzione per le aree interne: è un tema centrale che Cirielli, amministratore competente e politico preparato, saprà affrontare con determinazione e competenza”.
