S. Severino. Progetto per scaldare i senza dimora

C’è un calore che non arriva dalle stufe o dalle coperte, ma dai gesti. Da mani che lavorano, intrecciano, uniscono, e costruiscono solidarietà. È il calore che in queste settimane ha attraversato i locali dell’Associazione Orizzonti Futuri ODV di Mercato San Severino, dove volontarie e volontari hanno lavorato con entusiasmo al progetto “Coperte per Senza Dimora”, promosso da Sheep Italia, l’associazione fondata dal giornalista e attivista Saverio Tommasi. Il progetto, nato nel 2020 durante la pandemia, unisce centinaia di persone in tutta Italia — da scuole, gruppi di volontariato, RSA e associazioni — per realizzare a mano coperte destinate a chi vive in strada. Coperte fatte di quadrati colorati, ciascuno diverso, come diverse sono le storie di chi li crea e di chi li riceverà. Un lavoro di cuore e coordinamento A Mercato San Severino il progetto è stato portato avanti con energia e dedizione da un gruppo di volontarie guidate da Anna Manzi, consigliera del direttivo di Orizzonti Futuri ODV. Insieme a lei, la segretaria Rachele Noia e la consigliera Minita Manzi hanno dato vita a un piccolo laboratorio di solidarietà, tra gomitoli di lana, sorrisi e tanta voglia di fare del bene. «È giunto a termine il progetto in partenariato con Sheep Italia: le coperte per Senza Dimora sono pronte per la partenza e andranno, con i loro colori vivaci, a illuminare il volto di tante persone fragili, bisognose di calore umano» — ha dichiarato Anna Manzi al termine dell’iniziativa. Un messaggio semplice ma potente, che racchiude il senso più profondo del volontariato: fare insieme, per gli altri, con amore. Saverio Tommasi e la rete di Sheep Italia L’associazione Sheep Italia, guidata da Saverio Tommasi, è una realtà impegnata nel campo dei diritti umani e della solidarietà attiva. Nata nel 2019, ha promosso negli anni numerose iniziative a favore delle persone più vulnerabili. Tommasi, noto al grande pubblico anche per la sua attività di giornalista e documentarista, porta avanti un impegno sociale costante e concreto. La sua recente partecipazione alla flottiglia per Gaza, missione umanitaria internazionale per la pace e i diritti civili, conferma la coerenza e la profondità della sua azione: stare accanto agli ultimi, ovunque ci sia bisogno. Un partenariato che continua Per Orizzonti Futuri ODV, questa collaborazione rappresenta non solo un momento di solidarietà, ma anche un’occasione di crescita collettiva. Il presidente dell’associazione, Carmine Rosamilia, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento: «Ringraziamo di cuore Sheep Italia e Saverio Tommasi per il loro straordinario impegno nel sociale e per averci accolto in questa rete di solidarietà. Un ringraziamento speciale va alle nostre volontarie Anna Manzi, Rachele Noia e Minita Manzi, che con entusiasmo e sensibilità hanno trasformato un filo di lana in un filo di umanità. La solidarietà non è fatta di grandi gesti, ma di tanti piccoli passi condivisi. Il nostro partenariato con Sheep Italia continua, e chiunque voglia unirsi a noi troverà sempre un posto in questo cammino comune verso il bene». Solidarietà, un lavoro quotidiano L’iniziativa, oltre al valore simbolico, porta con sé un messaggio pratico e necessario: il freddo si combatte anche con la comunità. E proprio da Mercato San Severino parte un messaggio che scalda il cuore: quello di un gruppo di volontari che, armati di ferri, uncinetti e amore per il prossimo, dimostrano che la solidarietà non ha stagione. Le coperte partiranno nei prossimi giorni, raggiungendo diverse città italiane dove associazioni locali si occuperanno della distribuzione. E intanto, Orizzonti Futuri ODV è già pronta a rimettersi al lavoro per le prossime iniziative e coperte. Perché il filo della solidarietà non si spezza mai.