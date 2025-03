Capolinea bus aeroporto, impegno di Naponiello

Sulla questione del capolinea per i bus da e per l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, c’è stato fin dal primo giorno l’impegno del consigliere provinciale Cosimo Naponiello, in qualità di delegato alla Mobilità e ai Trasporti. Già la scorsa settimana, su interessamento del sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, e dell’onorevole Tommaso Pellegrino, promotore di una mozione in Regione su tale questione, Naponiello ha rappresentato la necessità di rivedere la bozza di progetto al dirigente dell’area competente, Mimmo Ranesi, sottolineando che Sala Consilina rappresenta un punto strategico per il Vallo di Diano, già provvisto di un terminal bus attiguo all’autostrada.«Sulla scorta di queste considerazioni, sicuramente saranno apportate le necessarie modifiche alla bozza di progetto e Sala Consilina avrà sicuramente un ruolo centrale da un punto di vista logistico, senza ledere e senza nulla togliere a quanto già previsto per San Pietro di Polla», ha dichiarato il consigliere Naponiello. «Voglio altresì ringraziare gli amici di Noi Moderati per l’attenzione posta e tranquillizzarli che, appunto, la questione è già stata affrontata con riscontri positivi». Di fatti, Il segretario territoriale di Noi Moderati di Vallo-Bussento-Policastro, Antonio Casale, e il segretario cittadino di Noi Moderati Sala Consilina, Valter Carotenuto, esprimono forte dissenso sulla decisione delle istituzioni competenti. “La città dispone già di un terminal bus attrezzato, con aree di sosta per le principali compagnie di trasporto, parcheggi e servizi di supporto per i viaggiatori”, si legge nella nota presso il Comune di Sala Consilina.