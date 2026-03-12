Campania, in Consiglio insediate due commissioni speciali - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Ravello. Inaugurata la nuova caserma dei carabinieri
Campania, in Consiglio insediate due commissioni speciali
Caso Vassallo, Riesame si riserva su Cagnazzo
Salerno: Aeroitalia lancia quattro collegamenti internazionali
Ultimora Campania

Campania, in Consiglio insediate due commissioni speciali

  • Marzo 12, 2026
  • 0
  • 56
  • 2 Min Read
Campania, in Consiglio insediate due commissioni speciali

residente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha insediato la III e la IV Commissione Speciale, competenti rispettivamente, per: “Emergenza Bradisismo, Risorse del Mare e Grandi Eventi” e “Condizione della Donna, contrasto al femminicidio e alla violenza di genere, contrasto al lavoro nero ed alle morti bianche”. Presidente della III Commissione Speciale è stato eletto il consigliere Massimo Grimaldi (Lega Cirielli Presidente), il quale ha ricevuto dieci voti, (trentatrè sono state le schede bianche); vicepresidente è stato eletto Salvatore Madonna (Pd); segretario, Andrea Volpe (Avanti Campania PSI). “Sono molto contento ed orgoglioso dell’importante ruolo che mi viene conferito, dopo una lunga esperienza istituzionale in Consiglio regionale, per la prima volta sarò Presidente di una Commissione Speciale che si occuperà di materie ampie e significative, tra cui le le risorse del mare, che costituiscono una realtà importante per lo sviluppo della Campania e particolarmente per l’area casertana che gode della ricchezza di sessanta chilometri di coste da Licola al Garigliano”, ha sottolineato il Presidente Grimaldi. L’Ufficio di Presidenza della IV Commissione Speciale è stato eletto all’unanimità; presidente è stata eletta la consigliera Assunta Panico (Forza Italia); vice presidente, Giuseppe Barra (Casa Riformista-Italia Viva – Noi di Centro); segretario, Gennaro Saiello (M5S). “Ringrazio per la fiducia ricevuta dai colleghi consiglieri, rivestirò questo ruolo con grande orgoglio e senso di responsabilità nell’interesse dei cittadini della Campania e sono certa che insieme faremo un ottimo lavoro per la nostra Regione”, ha detto la Presidente Panico.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013